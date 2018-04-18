Потепление ожидается в большинстве регионов Казахстанг

Согласно прогнозу погоды на 19-21 апреля, в большинстве областей Казахстана ожидается прекращение осадков и повышение температуры воздуха, передает Kazpravda.kz
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По данным синоптиков, к 21 апреля дневная температура на юге и юго-востоке повысится до 18-23 градусов, на крайнем юге до 25-28, на востоке и в центре страны до 13-21, на севере до 10-18 градусов тепла.
"Исключением станут западные области республики, где с подходом очередного холодного фронта ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, понижение температуры. Несмотря на понижение, в ближайшие три дня температура в западных регионах будет около средних многолетних значений", – сообщает пресс-служба РГП "Казгидромет".