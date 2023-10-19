Потерявший часть ноги актюбинец отсудил 11 млн тенге у организации

Общество
96
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В Актюбинской области суд взыскал с работодателя 11 млн тенге для получившего трудовое увечье работника, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу облсуда

Фото: Kazpravda.kz

В 1983 году жителя Актюбинской области приняли трактористом в Яйсанский СПТУ, где он проработал до 2008 года.

В 1988 году из-за технической неисправности трактор передавил ему правую ногу. После несчастного случая работник бессрочно получил 3-ю группу инвалидности и постоянно нуждается услугах по реабилитации.

В 1993 году после ампутации нижней части ноги мужчина поставил протез и продолжал работать. 

Однако когда подошло время менять протез, у актюбинца не оказалось денег.

Госорганы выдать протез и оказать реабилитационные услуги ему не могли, так как трудовое увечье должен возмещать только работодатель.

Поэтому актюбинец обратился в суд с иском о возмещении расходов на протезирование и компенсацию морального вреда.

Работодатель просил отказать в иске, применив срок исковой давности.

Суд, исходя из критериев разумности и справедливости, объективно оценивая совокупность всех обстоятельств, взыскал с правопреемника СПТУ расходы на протезирование в 8 053 350 тенге и компенсацию морального вреда в 3 млн тенге.

Решение суда не вступило в силу.

 

#суд #права человека #Актюбинская область #работник #компенсация #увечье

Популярное

Все
Гектары просят влаги
Работа по призванию
Всегда думать о других
Герои нашего времени
С огнем в неравном бою…
Де-факто: курс на «антибюро»
Кадры для нового времени
Как отметят День Республики в Алматы
Три тысячи замаскированных объявлений о найме наркосбытчиков удалено с OLX
Слух о смене часовых поясов прокомментировали в МЭПР
Школа мужества
Перестраховочная компания создается в ЕАЭС
День духовного согласия
И имя им – пассионарий!
В Стране высоких трав
Цель и миссия выполнимы
Казахстанка погибла в ДТП в Турции
Достойная оценка
Месторождение, газовую компанию и завод передал государству Боранбаев
В службе поможет техника
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Детективы вне закона
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Заказное убийство предотвратили в Астане (видео)
Зачем старые джинсы судомоделисту, а гелий-3 космолету?
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Мади Айтжан уже в 9-м классе знал, что будет ветеринаром
Внук дошел до суда, чтобы выселить бабушку из подаренного ею дома
Без языка нет нации
Девушка погибла после падения из окна многоэтажки в Алматы
Президент высказался о роли русского и казахского языков в Казахстане
Скачет как косуля, летает как птица
Тайна старого колодца
Победы в Турции и Японии
Из этого растения сшили первые джинсы
Четверо рабочих сорвались с высоты на стройке в Астане. Один погиб
Лидеры стран СНГ приняли ряд документов
Почему бережливость не в тренде
Сокровище предков
Какие страны поставляют в РК лекарства и медицинское оборудование?
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Все для счастливых пенсионеров
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Об инвестиционном климате в Казахстане рассказали на форуме "Dushanbe Invest 2023"
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы

Читайте также

Назначение подчиненного обернулось штрафом для акима в Алма…
В 86 тысяч тенге обошелся сон военнослужащему в Жамбылской …
Из-за некачественного строительства детсада намерен судитьс…
Памятник герою-пожарному Аскару Забикулину установили в Аст…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]