Потерявший часть ноги актюбинец отсудил 11 млн тенге у организации

В Актюбинской области суд взыскал с работодателя 11 млн тенге для получившего трудовое увечье работника, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу облсуда

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В 1983 году жителя Актюбинской области приняли трактористом в Яйсанский СПТУ, где он проработал до 2008 года.

В 1988 году из-за технической неисправности трактор передавил ему правую ногу. После несчастного случая работник бессрочно получил 3-ю группу инвалидности и постоянно нуждается услугах по реабилитации.

В 1993 году после ампутации нижней части ноги мужчина поставил протез и продолжал работать.

Однако когда подошло время менять протез, у актюбинца не оказалось денег.

Госорганы выдать протез и оказать реабилитационные услуги ему не могли, так как трудовое увечье должен возмещать только работодатель.

Поэтому актюбинец обратился в суд с иском о возмещении расходов на протезирование и компенсацию морального вреда.

Работодатель просил отказать в иске, применив срок исковой давности.

Суд, исходя из критериев разумности и справедливости, объективно оценивая совокупность всех обстоятельств, взыскал с правопреемника СПТУ расходы на протезирование в 8 053 350 тенге и компенсацию морального вреда в 3 млн тенге.

Решение суда не вступило в силу.