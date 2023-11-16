Поторопились с ремонтом Свежий выпуск 16 ноября 2023 г. 5:00 3 Наталья Денисова В Кызылорде прокуратура отменила ремонт дорог. фото из архива "КП" В областном центре Приаралья чиновники запланировали ремонт дорог там, где он недавно прошел. Расходования почти 1,7 млрд тенге не допустила городская прокуратура. Речь идет о ремонте дальней окраины областного центра – поселка Кызылжарма. Как пояснили в надзорном органе, установлены факты выделения бюджетных средств на капитальный ремонт дорог, ранее проходившие процедуру текущего ремонта. К примеру, в 2020 году в сельском округе Кызылжарма по улице Батырбаева проведен средний ремонт дороги, на который ушло 49 млн тенге. Согласно существующим регламентам, межремонтный срок для капитального ремонта составляет 6–9 лет. Но в текущем году акиматом сельского округа объявлены государственные закупки на проведение капремонта улицы Батырбаева на сумму порядка 650 млн тенге. Такая же ситуация здесь и по улицам Абенова, Досхожина и Сексенбаева. В итоге отменены четыре конкурса по госзакупкам, общая сумма предполагаемых трат на ремонт дорог, которые ремонтировать нельзя и нецелесообразно, порядка 1,7 млрд тенге. #прокуратура #дороги #ремонт #Кызылорда