Поторопились с ремонтом

В областном центре При­аралья чиновники запланировали ремонт дорог там, где он недавно прошел. Расходования почти 1,7 млрд тенге не допус­тила городская прокуратура. Речь идет о ремонте дальней окраины областного центра – поселка Кызылжарма.

Как пояснили в надзорном органе, установлены факты выделения бюджетных средств на капитальный ремонт дорог, ранее проходившие процедуру текущего ремонта. К примеру, в 2020 году в сельском округе Кызылжарма по улице Батырбае­ва проведен средний ремонт дороги, на который ушло 49 млн тенге. Согласно существующим регламентам, межремонт­ный срок для капитального ремонта составляет 6–9 лет. Но в текущем году акиматом сельского округа объявлены государственные закупки на проведение капремонта улицы Батырбаева на сумму порядка 650 млн тенге.

Такая же ситуация здесь и по улицам Абенова, Досхожина и Сексенбаева. В итоге отменены четыре конкурса по госзакупкам, общая сумма предполагаемых трат на ремонт дорог, которые ремонтировать нельзя и нецелесообразно, порядка 1,7 млрд тенге.