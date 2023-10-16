Повестку заседания палаты утвердили сенаторы

На заседании Бюро Сената под председательством спикера палаты Маулена Ашимбаева депутаты определили повестку заседания Сената, которое состоится 19 октября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената РК

Фото: Н.Байбулин

На предстоящем заседании палаты депутаты рассмотрят Закон «О ратификации Соглашения об учреждении Евразийской перестраховочной компании», подписанном государствами-членами Евразийского экономического союза и направленного на содействие экономическому росту, расширению взаимных и внешних торгово-экономических связей.

Так, принятие Соглашения позволит финансовым организациям государств-членов ЕАЭС активно участвовать в поддержке взаимной международной торговой и инвестиционной деятельности, а также выходе совместных бизнес-проектов на рынки третьих стран.