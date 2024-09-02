В Казахстане повысилась гражданская активность населения - эксперт

Мнения
62
Дана Аменова
корреспондент

В интервью телеканалу 24.kz заместитель председателя Института экономических исследований Кайсар Нигметов проанализировал основные тезисы Послания президента народу Казахстана, сообщает Kazpravda.kz  

Фото: пресс-служба Акорды

По словам Кайсара Нигметова, президент поручил развивать новые точки роста в регионах. Он отметил для себя три основных момента, озвученных в программном документе.

«Касательно инфраструктуры президент привел пример Сарани. Это раньше был моногород, который зависел от одного или нескольких предприятий. Сейчас экономическое развитие города можно охарактеризовать как диверсифицированную экономику, то есть Сарань уже не является моногородом. Стоит обсудить, какие факторы или условия способствовали этому развитию. Во-первых, была создана индустриальная зона, были определенные свободные производственные площадки. Все это позволило привлечь инвесторов и, соответственно, диверсифицировать местную экономику. В настоящее время на разной стадии подготовки ведется работа в городах Хромтау, Сатпаев, Балхаш и Кульсары по созданию индустриальных зон», – прокомментировал спикер. 

Эксперт отметил, что самая главная задача, чтобы акиматы областей и городов проводили слаженную работу по подведению необходимой коммунальной и транспортной инфраструктуры для того, чтобы бизнес начал работу. Второй момент относится к региональной политике. В том числе, к переходу на выборность акимов районов в городах и городах областного значения. Данную реформу необходимо рассматривать как часть большого преобразования в развитии местного самоуправления

Также он считает, что прямые выборы акимов сельских округов повлияли на то, что население стало активно.

«Теперь акиму условно нужно ориентироваться не на вышестоящий акимат, а на нужды местных жителей. Его подотчетность и ответственность в качестве выбранного акима возрастает. Люди начинают больше интересоваться жизнью своего аула, теперь и городов. Следовательно, прислушиваться к мнению жителей теперь будут больше. Также президент отметил, что главное - развивать инфраструктуру в сельской местности. Стоит отметить такой проект, как «Ауыл - ел  бесігі». Получается, что за последние четыре года в  более 1 800 селах была улучшена инфраструктура различного вида, в том числе местные дороги, и  произведена реконструкция социальных объектов. Здесь возможно рассмотреть и синхронизировать два проекта. Это «Ауыл- ел бесігі» и «Ауыл аманаты». В «Ауыл аманаты» выдаются микрокредиты на различные виды деятельности. Эти два проекта можно синхронизировать и достичь синергического эффекта», – сказал он.

#Токаев #мнение #послание #эксперт #Институт экономических исследований

Популярное

Все
Сегодня президент выступит с посланием народу Казахстана
Сборная Казахстана по хоккею сыграла с командой Словакии
Следы древнеримского военного лагеря нашли в Альпах
13 медалей завоевали казахстанские боксеры на Кубке Евразии
МВД начало кампанию по наркопрофилактике
Креативная школа имени Бибигуль Тулегеновой открылась в Астане
Жания Бекмухамбетова завоевала две медали на турнире в Словении
Президент: Проплаченные потуги посеять раздор в Казахстане обречены на провал
Токаев обозначил главные задачи государства
Генштаб ВС Ирана назвал причины падения вертолета Раиси
В водной сфере инвесторам в РК предложат эффективные инструменты поддержки
В четырех городах изменились адреса дежурных ЦОНов и спецЦОНов
Токаев поручил предпринять системные усилия для раскрытия промышленного потенциала РК
Касым-Жомарт Токаев обратился с посланием народу Казахстана
Глава государства поблагодарил союзников и партнеров Казахстана за поддержку
Токаев озвучил дату проведения референдума по строительству АЭС
Президент обозначил развитие транспортной логистики Казахстана стратегическим приоритетом
Токаев велел прекратить «преступную практику» с приписками и фальсификацией данных
Хоккейный клуб «Арлан» стал трехкратным обладателем Кубка Казахстана
Дожди со снегом прогнозируются в сентябре в Казахстане
На сколько вырастет пенсия в 2025 году
Двое водителей устроили драку на дороге в Павлодаре - ВИДЕО
Как государство сокращает свое присутствие в экономике
Школьники и льготники смогут ездить без карточек в автобусах Астаны
Создание новых квазигоскомпаний временно запретят в Казахстане
Жумангарин выехал на поля Акмолинской области
28 августа жители Земли увидят парад из шести планет
Впервые за 10 лет Капчагайское водохранилище наполнили на 100%
Макрон высказался об аресте Дурова
Большое путешествие на маленьких авто
В Казахстане обсуждают порог репродуктивного возраста женщин
Легендарный «Урал» признали самым интересным экспонатом
Ребенок выпал из автомобиля на повороте в Актау
Бектенов и генсек ОПЕК обсудили сотрудничество в нефтяной сфере
Самолет SCAT повредила молния
Новый механизм господдержки бизнеса запустят в Казахстане
Кыргызстан вводит временное госрегулирование цен на уголь
Экс-сотрудницу банка экстрадировали из России в РК
Турецкий телеканал рассказал о достопримечательностях Казахстана
Потерявшихся рыбаков спасли и наказали в Акмолинской области
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Несколько участков дорог перекроют в Астане
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Появится парк на «Колесных рядах»
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Землетрясение в 6,8 баллов произошло у берегов Филиппин
В Костанае прошел региональный «Форум сельских женщин Казахстана»
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
Интеграция отвечает общим целям
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже

Читайте также

Внедрение искусственного интеллекта – новый вызов для Казах…
Использование средств Нацфонда допустимо лишь на достижение…
Преодолеть страхи и стереотипы: политолог о референдуме по …
Сенатор: Послание главы государства охватило все важнейшие …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]