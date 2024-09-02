В Казахстане повысилась гражданская активность населения - эксперт

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По словам Кайсара Нигметова, президент поручил развивать новые точки роста в регионах. Он отметил для себя три основных момента, озвученных в программном документе.

«Касательно инфраструктуры президент привел пример Сарани. Это раньше был моногород, который зависел от одного или нескольких предприятий. Сейчас экономическое развитие города можно охарактеризовать как диверсифицированную экономику, то есть Сарань уже не является моногородом. Стоит обсудить, какие факторы или условия способствовали этому развитию. Во-первых, была создана индустриальная зона, были определенные свободные производственные площадки. Все это позволило привлечь инвесторов и, соответственно, диверсифицировать местную экономику. В настоящее время на разной стадии подготовки ведется работа в городах Хромтау, Сатпаев, Балхаш и Кульсары по созданию индустриальных зон», – прокомментировал спикер.

Эксперт отметил, что самая главная задача, чтобы акиматы областей и городов проводили слаженную работу по подведению необходимой коммунальной и транспортной инфраструктуры для того, чтобы бизнес начал работу. Второй момент относится к региональной политике. В том числе, к переходу на выборность акимов районов в городах и городах областного значения. Данную реформу необходимо рассматривать как часть большого преобразования в развитии местного самоуправления

Также он считает, что прямые выборы акимов сельских округов повлияли на то, что население стало активно.