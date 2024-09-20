Появились часы, рассчитывающие дату смерти человека

Цель их создания– побудить человека изменить что-то в своей жизни, пока не стало слишком поздно

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В США изобрели часы, которые, как утверждают их создатели, могут рассчитать дату смерти человека с точностью до конкретного дня. Изобретение так и назвали – «часы смерти» (Death Clock), передает Kazpravda.kz со ссылкой на New York Post

Новое приложение с искусственным интеллектом может определить дату смерти и биологический возраст человека после получения ответов на вопросы о здоровье и социальных привычках человека.

«В современном мире здравоохранение, как правило, носит реактивный характер, вмешиваясь только тогда, когда возникают проблемы, и часто слишком поздно», – приводит New York Post комментарий основателя компании Брента Фрэнсона.

По его словам, «часы смерти» дадут человеку всесторонние знания о его здоровье и будут поощрять к активному управлению своим благополучием. Приложение создаст индивидуальный «план долголетия», включающий рекомендуемые изменения образа жизни и вещи, о которых стоит рассказать лечащему врачу. В приложение также можно загружать анализы крови, генетические профили и другие личные медицинские документы.

Автор технических новостей Аманда Кузер протестировала эти часы. Она рассказала, что вопросы в Death Clock варьируются от биологических факторов, таких как уровень холестерина, до вопросов о сне и психическом здоровье, а также о том, сколько человек сидит в течение дня.

«ИИ анализирует ваши ответы на вопросы о здоровье и образе жизни и сравнивает их с тем, что говорят исследования о долголетии. Например, курение сигарет может оказывать негативное влияние на продолжительность жизни. ИИ может рассчитать, какое влияние курение оказывает на вашу ожидаемую продолжительность жизни, а также выяснить, сколько лет вы могли бы заработать, бросив курить», – рассказала Кузер.

Death Clock AI официально запустили 18 сентября.