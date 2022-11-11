Пожар на барахолке Алматы локализован на площади 2000 квадратных метров

В Алматы для тушения пожара на барахолке направили все силы взаимодействия города, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДЧС.

Сообщается, что 11 ноября 2022 года в 10:56 силы и средства ДЧС города Алматы направлены по повышенному по рангу вызова №2-БИС по адресу: Жетысуский район, мкр. Северное кольцо, 7 Б.

"Несмотря на образовавшийся дорожный затор, первые расчеты прибыли через 8 минут, установлено горение контейнера, сильное задымление. Произведено развертывание сил и средств, немедленно приступили к тушению загорания ввели пожарные стволы, звенья газодымозащитной службы провели разведку на наличие людей. Обстановка под контролем посредством камер систем видеонаблюдения, к месту загорания направлены все силы взаимодействия города", – отметили в ДЧС.

Также организовывается оцепление участка сотрудниками полиции, так как прохожие и очевидцы создают препятствия.

Кроме того, направлен пожарный автопоезд. На месте развернут оперативный штаб: создано 3 участка тушения пожара.

Позже в МЧС сообщили, что в 12:13 пожар на барахолке в Алматы локализован на предварительной площади 2000 кв. м. Тушение продолжается.