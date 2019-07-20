Пожар на горе в Бурабае: причиной инцидента могло стать неосторожное обращение с огнем

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В Бурабае на вершине горы Жеке батыр произошло возгорание сухой травы и леса, передает Kazpravda.kz
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По информации пресс-службы Комитета по ЧС МВД РК, 19 июля в 13:00 в Бурабайском районе Акмолинской области, в 15 км от города Щучинска, на территории ГУ "ГНПП Бурабай УДП РК" произошло загорание сухой травы и леса на вершине горы Жеке Батыр на высоте 852 метра (4 класс пожарной опасности).
На месте пожара был развернут оперативный штаб.
В ликвидации пожара были задействованы 75 сотрудников ДЧС и 40 сотрудников ГУ "ГНППБ УДП РК", а также 1 вертолет Ми-2. Из Кокшетау также прибыл вертолет Ми-26 АО "Казавиаспас" КЧС с водно-сливным устройством объемом 10 тонн. Пожар был локализован в 15:55.
Предварительная площадь пожара – 0,33 га. Было произведено 5 сбросов воды с вертолетов – около 50 тонн.
Сложность пожара заключалась в том, что он происходил на высоте порядка 800 м над уровнем моря, на место пожара не могли подъехать пожарные машины. В связи с этим было принято решение послать пешие отряды с ранцевыми огнетушителями, в каждом из которых порядка 18 литров воды.
Предположительной причиной пожара называется неосторожное обращение с огнем отдыхающих. Жертв и пострадавших нет.