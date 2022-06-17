Пожар произошел на АЗС в Косшы

В Косшы загорелась автогазозаправочная станция, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области.

"В результате срабатывания клапана избыточного давления на автогазозаправочной станции в Косшы произошло стравливание газовоздушной смеси с дальнейшим ее воспламенением на площади 5 кв.м. Возгорание было ликвидировано. Жертв и пострадавших нет. Расстояние до места выезда от пожарного поста №34 составляет 20 км. Причина возгорания устанавливается", – говорится в сообщении.

По данным департамента, в тушении возгорания участвовали сотрудники ДЧС Акмолинской области - 11 сотрудников и 2 единицы техники, ДЧС Нур-Султана - 10 сотрудников и 2 единицы техники, пожарный пост местных исполнительных органов Косшы - 2 работника и 1 единица техники.