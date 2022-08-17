Пожар произошел в дендропарке Шымкента

20 деревьев сгорело в дендропарке Шымкента, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям города.

16 августа в 14:43 часов на пересечении улицы Тулеметова и проспекта Байдибек би на территории дендропарка вспыхнул пожар. Сгорело 0,35 гектара сухой травы и 20 деревьев.

Пожар локализовали в 15:06 и полностью потушили в 15:12 часов. Пострадавших и погибших нет. Причина возгорания устанавливается.

Пожар тушили 20 человек личного состава ДЧС мегаполиса с помощью 4 единиц техники.