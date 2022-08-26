Пожар уничтожил рынок в Жетысае

В ночь с четверга на пятницу горел рынок в городе Жетысай Туркестанской области, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Пожар на территории рынка «Кулпаршын» начался около трех часов ночи. Возгорание произошло в отдельно стоящем одноэтажном здании. Оно полностью сгорело, а также торговые места, расположенные под навесом. Огонь охватил площадь почти в 900 квадратных метров.

Огонь был настолько сильным, что его было видно со всех концов города. В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области сообщили, что на локализацию пожара понадобилось больше двух часов. Еще почти два с половиной часа ушло на то, чтобы полностью потушить разбушевавшееся пламя.

В ликвидации пожара было задействовано 47 пожарных и 16 единиц техники. Помощь в тушении оказали сотрудники специального отряда быстрого реагирования ДП Туркестанской области, Мактааральского, Келесского, Шардаринского и Сарыагашского районных отделов полиции. Бороться с огнем на рынке помогали порядка 300 полицейских.

По факту зарегистрировано досудебное расследование по статье 292 УК РК, предполагающей ответственность за нарушение требований пожарной безопасности. Обошлось без жертв. На месте пожара работают дознаватели, которым предстоит установить причину пожара.

Несколько торговцев, чьи бутики сгорели, с утра призывали перекрыть улицу М. Ауэзова. Людей с трудом уговорили пройти в помещение для конструктивного обсуждения сложившейся ситуации.

Представители местной власти и руководства рынка пообещали оказать содействие в восстановлении нанесенного материального ущерба.

По поручению акима Туркестанской области создана комиссия по выяснению причин случившегося и помощи пострадавшим в результате пожара. Прежде всего перед комиссией стоит задача определить количество пострадавших и оценить материальный ущерб.