Пожар в Иле-Балхашском резервате – что известно к этому часу

80 человек продолжают тушить горящий камыш в Иле-Балхашском резервате в Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

Скриншот с видео МЧС РК

Напомним, пожар в Иле-Балхашском резервате ранее охватывал площадь более чем в 6 тысяч га. На 28 июня площадь горения удалось сократить до 100 га.

Сейчас работают 80 человек и 22 единицы техники. Силы и средства МЧС помогают тушить пожар. А вертолет Казавиаспаса продолжает сбрасывать воду.

«Осложняет тушение годами сложившаяся подушка из камыша глубиной до 1,5 метра, где продолжается тление, несмотря на сбросы воды с вертолета.

Пожарная автотехника в эту труднодоступную местность проехать не может, поэтому камыш тушат с земли подручными средствами пожаротушения: хлопушки, мотопомпы и шанцевые инструменты.

Также с учетом розы ветров там, где нет угрозы распространения, применяется тушение встречным палом», – рассказали в МЧС.

29 июня вертолет Казавиалесоохраны произвел облет резервата. Принято решение забросить десант для тушения в труднодоступных местах.

Общую площадь пожара установят работники резервата.