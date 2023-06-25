В Алматинской области горят заросли камыша в заповеднике

Крупный пожар тушат в Алматинской области на территории Иле-Балхашского резервата, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы МЧС РК.

Фото пресс-службы МЧС РК

На территории Иле-Балхашского резервата загорелся камыш на площади более шести тысяч квадратных метров.

Тушение осложняет труднодоступная болотистая местность, где отсутствуют подъездные пути.

Общая площадь пожара составляла порядка 6200 га, из них потушено 6050 га).

Силами ДЧС и РГУ «ГПР «Иле-Балхаш» в пешем порядке с использованием ручных шанцевых инструментов и мотопомп производится тушение в 6-ом квартале в северо-западной стороне на предварительной площади 150 га.

Также на участках Баканаского лесного хозяйства во избежание перехода огня силами лесхоза проводится опашка. Угрозы населенным пунктам нет.