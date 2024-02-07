Пожар в торговом доме Семея потушен

Происшествия
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Более 19 часов пожарные боролись с огнем, охватившем торговый дом "Акшын" 

Фото: пресс-служба ДЧС области Абай

6 февраля в Семее в 02:27 в торговом доме «Акшын» начался пожар, который, по информации ДЧС области Абай, был ликвидирован в тот же день в 20:55, передает Kazpravda.kz 

– Первые пожарные подразделения, прибывшие на место вызова через 2 минуты, обнаружили горение торговых бутиков на первом этаже с распространением огня на 2-й этаж и кровлю. В тушении пожара были задействованы силы и средства по повышенному рангу пожара №3, – рассказали огнеборцы.

Они отметили, что тушение осложнялось сильным задымлением и высокой температурой внутри здания, большой пожарной нагрузкой, быстрым распространением огня из-за наличия большого количества легковоспламеняющихся материалов и сложной планировкой здания.

В ходе тушения пожара произошло частичное обрушение кровли 3-го этажа.

Сообщалось, что в 11:39 пожар был локализован. Далее огнеборцы работали над ликвидацией горения, они разбирали и проливали конструкции для предотвращения повторных очагов возгорания.

Силами полиции и военнослужащими Национальной гвардии был оцеплен периметр здания.

Психологи ДЧС и управления здравоохранения в городском доме культуры, провели работу с предпринимателями, оказали экстренно-психологическую помощь более 200 предпринимателям.

Всего в ликвидации пожара были задействованы 487 человек, 46 единиц техники и 1 пожарный поезд ДЧС и полиции, Центра медицины катастроф, воинской части 68303 МЧС, АО «НК «КТЖ», воинской части 5511 Национальной гвардии, ТОО «Зеленстрой».

– Причина пожара устанавливается, на месте работают дознаватели и исследовательская испытательная пожарная лаборатория ДЧС. Для окарауливания, проливки и оцепления места пожара задействованы 264 человека личного состава, 31 единица техники, – заключили в департаменте.

#Семей #ДЧС #пожар #локализация #ликвидация #Акшын

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