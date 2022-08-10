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Образование
"Практически каждый день выезжаем" – Аймагамбетов о нарушениях в детсадах
Диасов Ораз
корреспондент

Министр просвещения Казахстана рассказал, для чего планируется ввести лицензирование частных детских садов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«У нас очень большая избирательность: когда нам выгодно, мы любим говорить про опыт других стран, а когда невыгодно, то говорим: «Ну и что, что практически во всех странах мира лицензирование, у нас особый путь, особая судьба, и мы не должны этого делать». Я прошу учесть, что министерство не говорит о том, что лицензирование является панацей, и только им мы все проблемы решим. Нет такого. Комплекс – из 24 вопросов. Лицензирование – это только один вопрос. И подготовка кадров, и повышение квалификации, и условия содержания – всё важно. Но это (лицензирование – прим. ред.) важный пункт», – сказал Асхат Аймагамбетов на панельной сессии августовской конференции.

Он отметил, что уведомления о нарушениях в детских садах приходят каждый день.

«Мы практически каждый день выезжаем, погибают дети, получают увечья. Я как министр не могу смотреть на это, сложа руки, и мириться с этим. Это ответственность за детей. Это беззащитные дети, которые не могут пожаловаться на что-то. Это возраст, когда мы должны их всячески оберегать и создавать условия. Для министерства это дополнительная нагрузка. Но мы видим нарушения, которые происходят. Уведомительный характер не работает. К примеру, есть сады, расположенные в подвале, где 50 детей сидят без окон. И эти сады не исправляют ситуацию, они закрывают этот сад, открывают под новым названием и работают дальше», – посетовал министр.

Аймагамбетов заявил, ему по секрету говорят, что аттестация ничего не решает.

«Мы просто можем не дойти до вашей аттестации, проводимой раз в пять лет. Они работают четыре года, потом закрываются и открывают новый сад. И всё. Министерство заинтересовано в том, чтобы не уменьшать охват детей (дошкольным образованием – прим. ред.). Поэтому мы должны говорить о требованиях, которые будут влиять на качество, будут достаточными, но не драконовскими. Мы не будем предъявлять международные требования, они будут минимальными, чтобы родители не боялись отправлять детей в сады. Они будут постепенными», – резюмировал Асхат Аймагамбетов.

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