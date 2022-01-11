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Практика, работа и бизнес-идеи: поручения по поддержке молодежи дал Токаев
Екатерина Елисеева
В ходе выступления на заседании Мажилиса Парламента РК Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил проработать увеличение грантов для инициатив молодежи и уязвимых категорий населения, передает корреспондент Kazpravda.kz.       

"Особое внимание следует уделить снижению безработицы, особенно молодежной. Выпускники вузов, колледжей, а особенно молодежь без образования, не всегда имеют возможность трудоустроиться на постоянные рабочие места. Мы это хорошо знаем. Выживают, перебиваясь случайными заработками, некоторые в поисках дохода могут переступить закон. Поручаю Правительству рассмотреть возможность увеличения продолжительности участия и размера оплаты труда по проектам "Молодежная практика" и "Первое рабочее место", – заявил Токаев.

По словам Главы государства, важно создать условия для реализации деловых инициатив молодежи и уязвимых категорий населения. Он поручил Правительству проработать возможность увеличения соответствующего гранта в два раза – до 400 МРП.

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