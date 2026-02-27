Вучич пожелал, чтобы казахстанские спецназовцы обучали сербских бойцов

25

Касым-Жомарт Токаев и Александр Вучич провели брифинг для представителей СМИ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

Глава государства выразил признательность Президенту Александру Вучичу и членам его делегации за то, что он принял приглашение посетить с официальным визитом Астану.

– Сербия является важным и надежным партнером Казахстана в Балканском регионе. Наше сотрудничество опирается на прочный фундамент дружбы, взаимной поддержки и общих интересов. Я с большой теплотой вспоминаю свой визит в Белград, который состоялся два года назад. Хочу подчеркнуть, что достигнутые тогда соглашения успешно претворяются в жизнь. В текущем году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между нашими странами, и нынешний визит Президента Александра Вучича проходит в преддверии этой знаменательной даты. За эти годы Казахстан и Сербия выстроили доверительный политический диалог на всех уровнях. Сформирована нормативно-правовая база. Крепнут межправительственные и межпарламентские связи. Поступательно растет взаимодействие в сферах экономики, торговли и инвестиций. Параллельно с этим углубляются культурно-гуманитарные контакты и партнерство в рамках международных организаций, – сказал Президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул значительный вклад сербского лидера в развитие двустороннего сотрудничества и отметил, что его усилия высоко ценят в нашей стране.

– Сегодня я вручил г-ну Александру Вучичу высшую награду Республики Казахстан – орден «Алтын Қыран». Это свидетельствует об искренней симпатии и глубоком уважении казахского народа к Вам и всему народу Сербии. Убежден, что наше партнерство, основанное на дружбе и взаимной поддержке, будет крепнуть и впредь, – заявил Глава государства.

Далее Президент рассказал о результатах переговоров на высшем уровне.

– Мы подробно обсудили вопросы сотрудничества в сферах торговли, транспорта и логистики, энергетики, промышленности, сельского хозяйства, информационных технологий, искусственного интеллекта, а также культурно-гуманитарную повестку. Достигнут ряд конкретных договоренностей. Особое внимание было уделено расширению торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. Отмечается рост двустороннего товарооборота. На сегодняшний день в Казахстане успешно работают порядка 60 сербских компаний. Очевидно, что наши экономические возможности позволяют достичь большего. Мы нацелены на расширение объемов товарооборота и реализацию перспективных взаимовыгодных инвестиционных проектов. Считаю, что это должно стать приоритетным направлением работы Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, – полагает он.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что в состав делегации Президента Александа Вучича вошли крупные сербские предприниматели, которые приняли участие в заседании Казахстанско-сербского делового совета.

– Подчеркнута необходимость укрепления связей между бизнес-сообществами двух стран. В целом, Казахстан готов создать благоприятные условия для работы сербских предпринимателей. Отдельно мы обсудили расширение транспортно-логистических связей. В прошлом году было открыто прямое авиасообщение между Астаной и Белградом, что стало важным шагом на пути углубления двустороннего сотрудничества. В ходе переговоров мы также рассмотрели возможности эффективного использования Транскаспийского международного транспортного коридора и запуска новых логистических маршрутов. Еще одной темой переговоров стало взаимодействие в инфраструктурной сфере. Профильным ведомствам и операторам поручено определить конкретные форматы работы. Особый акцент делается на энергетике и промышленности. Мы договорились объединить усилия в добыче и глубокой переработке критического сырья для развития высокотехнологичных отраслей промышленности, – сказал Президент.

Отдельное внимание было уделено обмену опытом в сфере атомной энергетики

– Отмечена стратегическая важность тотального внедрения искусственного интеллекта и современных цифровых технологий, подтверждена готовность к совместной работе в этом вопросе, – сообщил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, значительный потенциал для укрепления связей имеется в сельском хозяйстве.

– Мы нацелены на тесное партнерство в агропромышленном комплексе. В приоритете – совместные проекты в растениеводстве и семеноводстве. Сербская компания Mambikom Agrar выразила заинтересованность в создании в нашей стране предприятия по выпуску замороженных продуктов. Считаем, что его запуск позволит вывести кооперацию в АПК на качественно новый уровень. Мы намерены активно расширять культурно-гуманитарные контакты, поддерживать образование и туризм, – сказал он.

Президент пожелал успешного проведения выставки EXPO, которая в следующем году пройдет в Сербии. По словам Касым-Жомарта Токаева, казахстанская сторона готова принять участие в мероприятии и поделиться своим опытом.

– В целом, сегодняшние переговоры прошли очень плодотворно. Принято совместное заявление, подписан ряд важных документов, которые призваны придать новый импульс развитию многогранного сотрудничества. Убежден, что достигнутые сегодня договоренности заложат прочный фундамент для еще более тесного взаимодействия Казахстана и Сербии, – подчеркнул Глава государства.

Кроме того, в ходе переговоров состоялся обмен мнениями по международной и региональной повестке.

– Серьезную обеспокоенность вызывает обострение глобальной геополитической ситуации и рост числа конфликтов. Наши страны разделяют общие подходы к большинству глобальных вызовов. Мы убеждены в неукоснительном соблюдении Устава ООН и норм международного права. Мы придерживаемся твердого убеждения, что любой конфликт должен разрешаться только дипломатическим путем. Мы подтвердили готовность сообща работать на международном уровне для обеспечения мира и стабильности. Несомненно, сегодняшний визит Президента Александра Вучича будет способствовать продвижению двустороннего сотрудничества. Тем более, что обе страны искренне в этом заинтересованы. Как гласит народная мудрость: «Жұмыла көтерген жүк жеңіл» («Груз, поднятый сообща, становится легким»). Уверен, что, объединив усилия, мы достигнем общих целей, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент Сербии позитивно отозвался о темпах роста экономики и многовекторной внешней политике Казахстана. Пожелал казахскому народу под руководством Президента Касым-Жомарта Токаева больших успехов.

– У Казахстана исключительное будущее, и мы в Сербии можем многому научиться у вас. И я не стесняюсь говорить о том, как и каким образом я пытаюсь учиться разным вещам у Вас лично и у народа Казахстана. Наша дружба искренняя, она является основой для развития наших будущих отношений. Мы можем развивать эти отношения в различных областях, включая экономику, сельское хозяйство, информационные технологии, искусственный интеллект и робототехнику, образование, – отметил Александр Вучич.

Сербский лидер сообщил, что с большим интересом следил за соревнованиями международного турнира UAE SWAT Challenge-2026, в котором принимали участие казахстанские и сербские команды. В этом контексте он попросил Касым-Жомарта Токаева оказать содействие в подготовке сотрудников специальных подразделений.

– Казахстан, безусловно, является лучшим в мире, и я хочу, чтобы люди в Сербии знали об этом.  Наши ребята из Сербии хорошо проявили себя в нескольких дисциплинах. А казахские парни и девушки никогда не промахивались, я такого в жизни не видел. Ваши спецназовцы показали самый высокий уровень, и я хотел бы, чтобы они обучали наших бойцов. Еще раз поздравляю Вас с выдающимися результатами в сфере обеспечения безопасности, – заявил Александр Вучич.

 

#Токаев #спецназ #Сербия #Вучич

Популярное

Все
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Факультеты ИИ откроют в профильных педагогических вузах РК
Токаев: Мы считаем Сербию очень важным стратегическим партнером в Европе
Видео с министром обороны назвали дипфейком
От диалога – к конкретным проектам
Алматы становится центром горного туризма
Что делать, если вы опоздали на поезд
Меры поддержки бизнеса и новые цифровые решения обсудили на коллегии Минфина
Кабальные условия: ростовщика задержали в СКО
Стать частью мирового культурного наследия
Армейские спортсмены завоевали «бронзу» в международном состязании по дуатлону в Индии
Олжас Бектенов обсудил с главой ЕАБР совместные проекты
Образование – ключевая ценность
В Акорде встретили Президента Сербии
Netflix выйдет из сделки о покупке Warner Bros
ГЧП: лепту вносят частные инвестиции
Новые подходы к гендерной и семейной политике
Аида Балаева: В новой Преамбуле впервые права и свободы человека обозначены как главный приоритет государства
Участие в референдуме – гражданская ответственность каждого
Замуж больше ни ногой
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Морозы возвращаются в Казахстан
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
На службе Отечеству
IT-таланты представят Казахстан на международных чемпионатах FIRST в 8 странах мира
Казахстан стал крупнейшим партнером Wabtec по производству локомотивов
История региона в живописи
Схему хищения из бюджета в сфере образования раскрыли в Туркестанской области
В кинотеатрах Казахстана массово транслируются видеоролики в поддержку Конституции
Карло Анчелотти станет самым высокооплачиваемым среди тренеров сборных
Юные хоккеисты Astana Team выиграли международный турнир в Канаде
Учебник как инструмент успеха
Алматинский апорт выходит на экспорт
Назначен новый командующий региональным командованием «Оңтүстік» Нацгвардии МВД РК
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Жезказганскому медеплавильному заводу – 55 лет
Standard&Poor’s подтвердило рейтинг Казахстана на уровне «BBB-»
Прочный мир должен основываться на конкретных действиях
Не ведись, молодежь, на шальные деньги
Будет построена объездная дорога
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Притяжение Земли
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Дрова и уголь будут под запретом
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Буханка хлеба по 70 тенге
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста

Читайте также

Ряд двусторонних документов подписали Казахстан и Сербия
От диалога – к конкретным проектам
Президент Сербии прибыл в Астану
ЕАЭС: взаимное признание ученых званий

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]