По итогам переговоров Президент Касым-Жомарт Токаев и Президент Александр Вучич приняли Совместное заявление, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

В присутствии глав государств состоялся обмен следующими межведомственными документами:

1. Меморандум о сотрудничестве в сфере здравоохранения между Министерством здравоохранения Республики Казахстан и Министерством здравоохранения Республики Сербия;

2. Меморандум о партнерстве и сотрудничестве между Генеральной прокуратурой Республики Казахстан и Министерством юстиции Республики Сербия;

3. Меморандум о взаимопонимании между Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан и Министерством информации и телекоммуникаций Республики Сербия;

4. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере цифровизации и развития электронного правительства между Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан и Управлением информационных технологий и электронного правительства Республики Сербия;

5. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области ветеринарии между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерством сельского, лесного и водного хозяйства Республики Сербия;

6. Меморандум о взаимопонимании между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Министерством науки, технологического развития и инноваций Республики Сербия;

7. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области кино между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Министерством культуры Республики Сербия;

8. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области защиты нематериального культурного наследия между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Министерством культуры Республики Сербия;

9. Меморандум о взаимопонимании между АО «НК «KAZAKH INVEST» и Сербским агентством развития;

10. Меморандум о сотрудничестве между Академией государственного управления при Президенте Республики Казахстан и Дипломатической академией Республики Сербия.