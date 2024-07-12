Права граждан с инвалидностью нарушали в Жамбылской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура Тараза установила, что уполномоченные органы в сфере занятости и социальных программ не обеспечили санаторно-курортным лечением и протезно-ортопедическими средствами 240 граждан с инвалидностью.

Также в текущем году была установлена квота только на 15 рабочих мест, тогда как на учете по безработице состоят 86 человек с инвалидностью.

Кроме того, налоговые органы со 175 освобожденных от налоговых платежей граждан с ограниченными возможностями необоснованно удерживали имущественные налоги в общей сложности 889 тысяч тенге. Выявлен ряд других недостатков, связанных с доступом граждан с ограниченными возможностями к объектам инфраструктуры и транспорта.

«В настоящее время по акту прокурорского надзора лица с ограниченными возможностями обеспечены санаторно-курортным лечением, проводится конкурс по определению поставщика спецсредств, а также возвращаются незаконно удержанные платежи», – говорится в официальном сообщении.

В пресс-службе добавили, что по всем выявленным нарушениям виновных сотрудников привлекут к дисциплинарной ответственности.