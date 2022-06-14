Колонка обозревателей
Правда от бублика
Кирилл Пяртель

Министерство образования и науки Казахстана разделили на два ведомства. Казалось бы, новость привычная. Мы делим год июнем пополам. Делим области, министерства. Делим события на важные и не очень. Людей в нашей жизни – на тех и не тех.

Деление – это не всегда плохо. Но простому человеку порой сложно понять, зачем спорт периодически объединяют с культурой, информацию то с одним, то с другим министерством. Высшее образование и наука теперь тоже отдельно друг от друга. Если нынешнее разделение – для приумножения, то пусть будет так. Сделать и посмотреть, что получится – это куда лучше, чем не делать и сожалеть.

Новые области вместе с новыми акимами официально стали реальностью. Эйфория по поводу появления областных цент­ров постепенно проходит. Регио­нальные центры, долгое время находившиеся без внимания, это, конечно, не египетские пирамиды, откопав которые, можно обнаружить древние сокровища. Но потенциал того же Семея или Кунаева – неисчерпаем.

Или взять Талдыкорган. В 2017- м здесь проводили один из этапов Эстафеты Олимпийского огня. Факелоносцам пос­ле церемонии зажжения огня нужно было преодолеть 20 км и отправить эстафету дальше – в Алматы, на церемонию открытия Всемирных студенческих игр. Организаторы местного этапа присылают в штаб свой маршрут, который вдвое короче положенного. На резонный вопрос «почему» последовал исчерпывающий ответ: «Это Талдыкорган, здесь некуда бежать!»

А теперь даже бежать не нужно. Новый акимат Жетысуской облас­ти временно займет пустующее по будням помещение Дворца бракосочетаний. Кто займет комнаты жениха, кто невесты – неясно. Но от этого союза область точно должна выиграть. Не зря же в свое время в дворец вложили более миллиарда тенге.

Но в сухом пока остатке удивление обывателей. Еще ровным счетом ничего не произошло, но в новообразованных центрах продукты подорожали, недвижимость и аренда тоже. Рабочих мест при этом больше не стало. Зарплаты, понятное дело, тоже не увеличились. Бывает ли в принципе у нас другая реакция, кроме повышения цен?..

Как здесь не вспомнить истории с казахстанским теннисистом Александром Бубликом, который внезапно оказался в центре внимания даже тех, кто и спортом никогда не интересовался. Бублик не сдержал эмоций в проигранном матче на турнире в Штутгарте. Матерок в спорте – обыч­ное дело. Но здесь все реплики теннисиста аккуратно собрали и выложили в Сеть. Конечно, звучит грубо. Даже в версии с пиканьем. Особенно для тех, кто уверен, что теннис – это спорт королей, а фигурное катание – мир принцесс. Жестокий взрослый мир, увы, умеет разочаровывать. И даже шахматы, да-да шахматы – арена жестоких баталий. И Ласкер, со слов «великого комбинатора», обкуривавший соперников дешевыми сигарами – это цветочки. Перегородка под столом, чтобы соперники не пинали друг друга ногами – это из мира шахмат!

Призвать Бублика к уяту – нелепость. Спортсмен сказал все то, что у других на уме. Просто они не могут сказать. А он смог. Про плохое качество покрытия. Про соперника, который не ошибается. Про айфон, зарядки которого не хватает даже на полдня. Про Инстаграм, который напоминает тебе о событиях из жизни, которые с таким трудом забыл. Про сахар по 750 тг, которого много, но при этом даже главная кондитерская фабрика страны приостанавливает производство конфет из-за его нехватки. Про 14 граждан-инвалидов в Актобе, которые живут в спецприемнике для бездомных, но благодаря мошенникам на них оформлены крупные фирмы. Про пенсионный фонд, работающий в убыток. Про бесконечные новости о людях, которые грабили собственную страну многие годы...

Крошечный, маленький *** в эфире на фоне этого – вопрос морали. Это можно пережить. Со всем остальным – сложнее. Особенно с сахаром.

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