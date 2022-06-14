Колонка обозревателей Правда от бублика 14 июня 2022 г. 7:28 Кирилл Пяртель Министерство образования и науки Казахстана разделили на два ведомства. Казалось бы, новость привычная. Мы делим год июнем пополам. Делим области, министерства. Делим события на важные и не очень. Людей в нашей жизни – на тех и не тех. Деление – это не всегда плохо. Но простому человеку порой сложно понять, зачем спорт периодически объединяют с культурой, информацию то с одним, то с другим министерством. Высшее образование и наука теперь тоже отдельно друг от друга. Если нынешнее разделение – для приумножения, то пусть будет так. Сделать и посмотреть, что получится – это куда лучше, чем не делать и сожалеть. Новые области вместе с новыми акимами официально стали реальностью. Эйфория по поводу появления областных центров постепенно проходит. Региональные центры, долгое время находившиеся без внимания, это, конечно, не египетские пирамиды, откопав которые, можно обнаружить древние сокровища. Но потенциал того же Семея или Кунаева – неисчерпаем. Или взять Талдыкорган. В 2017- м здесь проводили один из этапов Эстафеты Олимпийского огня. Факелоносцам после церемонии зажжения огня нужно было преодолеть 20 км и отправить эстафету дальше – в Алматы, на церемонию открытия Всемирных студенческих игр. Организаторы местного этапа присылают в штаб свой маршрут, который вдвое короче положенного. На резонный вопрос «почему» последовал исчерпывающий ответ: «Это Талдыкорган, здесь некуда бежать!» А теперь даже бежать не нужно. Новый акимат Жетысуской области временно займет пустующее по будням помещение Дворца бракосочетаний. Кто займет комнаты жениха, кто невесты – неясно. Но от этого союза область точно должна выиграть. Не зря же в свое время в дворец вложили более миллиарда тенге. Но в сухом пока остатке удивление обывателей. Еще ровным счетом ничего не произошло, но в новообразованных центрах продукты подорожали, недвижимость и аренда тоже. Рабочих мест при этом больше не стало. Зарплаты, понятное дело, тоже не увеличились. Бывает ли в принципе у нас другая реакция, кроме повышения цен?.. Как здесь не вспомнить истории с казахстанским теннисистом Александром Бубликом, который внезапно оказался в центре внимания даже тех, кто и спортом никогда не интересовался. Бублик не сдержал эмоций в проигранном матче на турнире в Штутгарте. Матерок в спорте – обычное дело. Но здесь все реплики теннисиста аккуратно собрали и выложили в Сеть. Конечно, звучит грубо. Даже в версии с пиканьем. Особенно для тех, кто уверен, что теннис – это спорт королей, а фигурное катание – мир принцесс. Жестокий взрослый мир, увы, умеет разочаровывать. И даже шахматы, да-да шахматы – арена жестоких баталий. И Ласкер, со слов «великого комбинатора», обкуривавший соперников дешевыми сигарами – это цветочки. Перегородка под столом, чтобы соперники не пинали друг друга ногами – это из мира шахмат! Призвать Бублика к уяту – нелепость. Спортсмен сказал все то, что у других на уме. Просто они не могут сказать. А он смог. Про плохое качество покрытия. Про соперника, который не ошибается. Про айфон, зарядки которого не хватает даже на полдня. Про Инстаграм, который напоминает тебе о событиях из жизни, которые с таким трудом забыл. Про сахар по 750 тг, которого много, но при этом даже главная кондитерская фабрика страны приостанавливает производство конфет из-за его нехватки. Про 14 граждан-инвалидов в Актобе, которые живут в спецприемнике для бездомных, но благодаря мошенникам на них оформлены крупные фирмы. Про пенсионный фонд, работающий в убыток. Про бесконечные новости о людях, которые грабили собственную страну многие годы... Крошечный, маленький *** в эфире на фоне этого – вопрос морали. Это можно пережить. Со всем остальным – сложнее. Особенно с сахаром.