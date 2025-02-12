Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане

Транспорт
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Венера Баталова
корреспондент

Тelegram-канал «ПАРАГРАФ» сообщил об изменениях правил техосмотра, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, теперь проведение обязательного технического осмотра транспортных средств осуществляется операторами техосмотра со дня получения разрешения второй категории на деятельность оператора технического осмотра (ранее было со дня подачи уведомления).

Оператор Единой информационной системы технического осмотра (ЕИС) аннулирует диагностическую карту технического осмотра транспортного средства в случае совершения ДТП с возникновением неисправностей, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств.

Уточняется периодичность прохождения техосмотра:

- каждые 12 месяцев - категории M1, возраст которых более 7 лет, включая год выпуска, неиспользуемых в предпринимательской деятельности в сфере автомобильного транспорта, N1-3, O1-4, L1-7 возраст которых более 1 года, включая год выпуска;

- каждые 6 месяцев - категории M1, используемые в предпринимательской деятельности в сфере автомобильного транспорта, М2, М3, N, оборудованные для перевозки людей, а также категории M1, N1-3, и O1-4, предназначенные и оборудованные для перевозки опасных грузов, возраст которых более 1 года, включая год выпуска.

Приказ и.о. министра транспорта РК от 7 февраля 2025 года № 38 вводится в действие с 5 апреля 2025 года.

Ранее сообщалось о планах увеличить штраф до 100 МРП за фиктивный техосмотр. Формальный техосмотр ведет к росту ДТП, в том числе со смертельным исходом, поэтому штрафы должны быть соразмерны таким правонарушениям, считают специалисты.

#правила #техосмотр #изменение

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