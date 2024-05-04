Увеличить штраф до 100 МРП за фиктивный техосмотр планируют в Казахстане

Транспорт
161
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Разработаны поправки, которые призваны повысить штрафы с 30 МРП до 100 МРП, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на министерство транспорта

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ведомстве отметили, что формальный техосмотр ведет к росту ДТП, в том числе со смертельным исходом.

Поэтому штрафы должны быть соразмерны таким правонарушениям, считают специалисты.

За правонарушения, совершенные повторно в течение года, предусмотрено лишение разрешения на деятельность оператора технического осмотра сроком до 3 лет.

Также будут усилены требования к деятельности операторов технического осмотра в связи с формальным его проведением, усиление предусматривает переход от уведомительного порядка к разрешительной системе.

«Ожидается, что принятие данных поправок позволит улучшить качество проведения обязательного технического осмотра и сократить количество недобросовестных операторов технического осмотра в 2 раза», - добавили в министерстве.  

К слову, на сегодняшний день на рынке данную услугу оказывают порядка 960 операторов технического осмотра.

 

#транспорт #штрафы #поправки в законодательство #техосмотры

Популярное

Все
Электрослесарь потушил пожар в шахте
Будет создан Научный центр ревматологии
Более семидесяти новых технологий внедрили в Национальном центре нейрохирургии
Архивная рукопись рассказа Мухтара Ауэзова стала настоящим событием
В Алматы состоялся форум детских и молодежных инициатив
Монография «Скрытые лики террора: история в документах и судьбах» демонстрирует новые подходы в изучении советской истории
Добыть и приумножить
У олимпийской сборной Казахстана 50 лицензий в 16 видах спорта
В Шымкенте отбита «тарифная атака» на бизнес
Главными ценностями остаются единство и духовный рост
Христо Кючуков: «Языки надо учить по любви»
Состоялся Х конкурс юных пианистов имени Ахмета и Газизы Жубановых
Уже третье поколение семьи Лапшиных трудится на ТГПК
Наступит ли эпоха развитого туризма?
Ассамблея стала важнейшим институтом волонтерства и благотворительности
Звезды провели экскурсию в музее
Таксист спас пенсионерку от мошенника
Остановилась в шаге от финала
Cердцами с теми, кто пострадал от паводков
А вдруг приспичит?
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Волонтерство – элемент национального характера
100 новых домов начали строить в СКО для пострадавших от паводков граждан
Токаев: Чистота городов и сёл Казахстана должна стать образом жизни
Шестую с начала года нарколабораторию ликвидировали в Алматинской области
Казахстанским компаниям стало проще выигрывать конкурсы закупок субъектов естественных монополий
Большая вода: принимаются меры для стабилизации цен в пострадавших регионах
Волонтеры тоже нуждаются в заботе
Юные гости восхищаются пейзажами Алматинской области
Почему Александр Невский с Ордой не ссорился?
Долговечность строений зависит от качества стройматериалов
Навигация открылась на судоходных водных путях в Казахстане
В Казахстане дешевеют яйца
На весенне-полевые работы аграриям требуется 1,5 трлн тенге
Более 30 лет скрывавшийся от правосудия насильник задержан в Павлодаре
Йеменские хуситы вновь атаковали суда в Красном море
Вода уходит, села возвращаются к нормальной жизни
Король Карл возвращается к публичной деятельности
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Молодой казахский композитор пленил Женевскую публику
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Закон Республики Казахстан
Целина: как это было
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
Бахытжан Байжанов опроверг в суде показания Бишимбаева
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
Для меня важно твое счастье: заметки Нукеновой озвучила гособвинитель
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
Суд возобновил заседание по делу Бишимбаева
На Петропавловск идет огромный поток
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
Когда в Астане отключат отопление
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
Дефицит поливной воды ежегодно наблюдается в Кызылординской области
Спасти отечественных мукомолов от банкротства призывает сенатор

Читайте также

Скоростной режим изменили на автодороге Астана - Темиртау
Участок проспекта Кабанбай батыра перекроют в Астане
Какие нововведения приняты в сфере безопасной эксплуатации …
Аэропорт Астаны временно не будет работать по ночам

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]