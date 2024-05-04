Увеличить штраф до 100 МРП за фиктивный техосмотр планируют в Казахстане

Разработаны поправки, которые призваны повысить штрафы с 30 МРП до 100 МРП, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на министерство транспорта

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ведомстве отметили, что формальный техосмотр ведет к росту ДТП, в том числе со смертельным исходом.

Поэтому штрафы должны быть соразмерны таким правонарушениям, считают специалисты.

За правонарушения, совершенные повторно в течение года, предусмотрено лишение разрешения на деятельность оператора технического осмотра сроком до 3 лет.

Также будут усилены требования к деятельности операторов технического осмотра в связи с формальным его проведением, усиление предусматривает переход от уведомительного порядка к разрешительной системе.

«Ожидается, что принятие данных поправок позволит улучшить качество проведения обязательного технического осмотра и сократить количество недобросовестных операторов технического осмотра в 2 раза», - добавили в министерстве.

К слову, на сегодняшний день на рынке данную услугу оказывают порядка 960 операторов технического осмотра.