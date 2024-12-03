Правила проведения медико-социальной экспертизы усовершенствуют в РК

В Перечень нозологических форм будут включены выраженная гипотония и мышечная слабость, стойкие генерализованные гиперкенезы, выраженные нарушения координации и другие заболевания

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Для защиты интересов и прав лиц с инвалидностью Министерством труда и социальной защиты населения РК разработан проект приказа главы ведомства о внесении изменений в Правила проведения медико-социальной экспертизы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МТСЗН РК

Проект приказа предусматривает расширение Перечня нозологических форм, при которых проводится заочное проактивное освидетельствование. В него будут включены такие заболевания, как выраженная гипотония и мышечная слабость, стойкие генерализованные гиперкенезы, выраженные нарушения координации и другие.

Вместе с тем документом предусмотрено внесение заболеваний и состояний, при которых инвалидность лицам старше 18 лет устанавливается бессрочно, или на 5 лет. К примеру, при снижении остроты зрения от 0,04 до 0,08 с коррекцией в лучше видящем глазу, сужение поля зрения в лучше видящем глазу до 20 градусов от точки фиксации во всех направлениях, инвалидность будет устанавливаться сроком на 5 лет, а при неустранимых каловых, мочевых свищах, стомах при злокачественных новообразованиях – бессрочно.

Также проектом приказа внедрены положения Международной классификации функционирования для более детализированной оценки нарушений здоровья и функций человека, приводящих к ограничению жизнедеятельности.

Вышеуказанные изменения способствуют упрощению процедуры установления инвалидности, а также повышению качества предоставления данной услуги.

Принятие проекта приказа не повлечет за собой негативных социально-экономических и/или правовых последствий, отметили в Минтруда.

Документ размещен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 18 декабря 2024 года.

Напомним, 3 декабря отмечается Международный день инвалидов. На сегодня в Казахстане проживает 732,1 тыс. лиц с инвалидностью.