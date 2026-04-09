В Казахстане вступили в силу новые правила, регулирующие деятельность комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Региональные комиссии уже работают в обновленном формате, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Как уточняется, документ принят 30 марта 2026 года в рамках реализации Закона РК «О профилактике правонарушений», подписанного Главой государства Касым-Жомартом Токаевым 30 декабря 2025 года.

Актуальность обновления подтверждается показателями работы комиссий. В 2025 году в стране проведено порядка 4,1 тыс. заседаний, что на 3,7% больше по сравнению с 2024 годом. Количество рассмотренных дел увеличилось на 26,7%, что свидетельствует об активизации их деятельности. При этом доля дел, связанных с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, снизилась на 17,1%.

Сегодня в стране функционируют 274 комиссии, которые являются единственным межведомственным органом на региональном уровне, принимающим решения в сфере защиты прав детей.

«Новые правила направлены на усиление межведомственного взаимодействия и повышение эффективности защиты прав и законных интересов детей. Документом четко определен порядок формирования комиссий на всех уровнях, от республиканского до районного и сельского. В их состав входят представители сфер образования, здравоохранения, внутренних дел и социальной защиты, а также психологи, представители общественных организаций и уполномоченные по правам ребенка», – пояснили в ведомстве.

Ключевые задачи комиссий включают защиту и восстановление прав детей, выявление причин правонарушений, профилактику безнадзорности, буллинга, насилия и антиобщественного поведения среди несовершеннолетних.

Правила также регламентируют порядок рассмотрения материалов, сроки принятия решений, обязательное участие несовершеннолетнего и его законных представителей, а также меры, применяемые в отношении детей и их родителей.

Особое внимание уделено раннему выявлению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, их социальной реабилитации и сопровождению. Была усилена персональная ответственность госорганов и должностных лиц в сфере защиты прав ребенка.

Предполагается, что принятие новых правил позволит повысить системность и прозрачность работы комиссий, усилить профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и обеспечить комплексную защиту прав каждого ребенка.