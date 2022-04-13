Общество
Правила регистрации и присвоения статуса беженца утвердили в Казахстане

Приказом министра труда и социальной защиты населения от 7 апреля 2022 года утверждены Правила регистрации и рассмотрения ходатайства о присвоении статуса беженца, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Для получения статуса беженца человек, ищущий убежище, в течение 5 календарных дней со дня прибытия в Казахстан или со дня, когда он, находясь на территории РК, узнал о возникновении обстоятельств стать жертвой преследований по признаку расы, национальности, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политическим убеждениям, подает лично или через уполномоченного на то представителя в местные исполнительные органы по вопросам занятости населения (МИОЗН) письменное ходатайство.

Ходатайство заполняется на казахском или русском языках и подписывается лицом, ищущим убежище, и переводчиком (в случае участия переводчика). Если лицо, ищущее убежище, не может самостоятельно заполнить ходатайство на казахском или русском языке, то ходатайство заполняется переводчиком со слов заявителя. В таком случае необходимо письменное заявление ходатайствующего лица о том, что он удовлетворен качеством перевода.

Также потребуются документы, удостоверяющие личность.

МИОЗН в день поступления ходатайства регистрирует его. В этот же день выдается свидетельство лица, ищущего убежище в Казахстане.

Свидетельство выдается иностранцам, лицам без гражданства, достигшим 18 лет, сроком на три месяца. В дальнейшем его срок может продлеваться еще на три месяца.

Данное свидетельство подтверждает законность пребывания на территории Казахстана иностранца, лица без гражданства, ходатайствующего о признании беженцем.

Правила также устанавливают порядок регистрации и рассмотрения ходатайства.

Приказ вводится в действие с 23 апреля 2022 года.

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