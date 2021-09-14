Правила зачисления пособий и выплат на социальный кошелек утвердили в Казахстане

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Премьер-министр РК Аскар Мамин подписал постановление Правительства от 8 сентября 2021 года №619 "Об утверждении Правил и особенностей зачисления, учета и использования пособий и социальных выплат за счет средств государственного бюджета и (или) средств Государственного фонда социального страхования, перечисляемых в виде электронных денег, а также мониторинга использования адресной социальной помощи", передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.
В соответствии с пунктом 6-1 статьи 42 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ
:
1. Утвердить прилагаемые Правила и особенности зачисления, учета и использования пособий и социальных выплат за счет средств государственного бюджета и (или) средств Государственного фонда социального страхования, перечисляемых в виде электронных денег, а также мониторинга использования адресной социальной помощи (далее – Правила).
2. Министерству торговли и интеграции Республики Казахстан по согласованию с Национальным Банком Республики Казахстан:
1) совместно с Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан в срок до 1 января 2022 года утвердить план по поэтапному переводу пособий и социальных выплат в виде электронных денег на социальные кошельки (далее – план);
2) в срок до 1 июля 2022 года обеспечить полную техническую готовность электронных кошельков в соответствии с требованиями Правил.
3. Министерству труда и социальной защиты населения Республики Казахстан в соответствии с планом, по мере технической и организационной готовности принять меры по поэтапному переводу пособий и социальных выплат в виде электронных денег на социальные кошельки.
4. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию. Премьер-Министр Республики Казахстан А. МаминПриложение