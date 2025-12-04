Депутаты Мажилиса на пленарном заседании под председательством спикера палаты Ерлана Кошанова заслушали информацию Правительства о результатах рассмотрения госорганами обращений граждан, поступивших в ходе выезда депутатов в регионы.

Формат отчетов перед Мажилисом членов Правительства по насущным вопросам вошел в парламентский регламент не так давно, но уже стал действенным инструментом взаимодействия народных избранников с исполнительной властью. Как сообщил заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев, в этом году избирателями было поднято 965 актуальных вопросов, охватывающих основные направления социально-экономического развития страны.

– Примерно половина обращений касалась реального сектора. Граждане поднимали вопросы в сфере сельского хозяйства, промышленности, строительства, природных ресурсов, экологии и транспорта. 31 процент вопросов относился к социальной сфере – это здравоохранение, социальная защита, образование, а также качество и доступность социальной инфраструктуры, – отметил заместитель Премьер-министра.

По данным Каната Бозумбаева, 125 воп­росов касались государственного регулирования и финансово-экономических вопросов, а 87 запросов относились к силовым структурам.

– Они включают вопросы укомплектованности личным составом, материально-технического обеспечения, общественной безопасности, а также модернизации пунктов пропуска и государственной границы. Структура обращений показывает, что они в основном направлены на решение задач развития экономики и социальной сферы, – сказал Канат Бозумбаев.

Какие же темы подняли перед замом Премьер-министра делегированные на это народные избранники? Как и следовало ожидать, много вопросов касалось здравоохранения. Так, депутат Асхат Рахимжанов констатировал о сбоях в поставках лекарств.

– Какие меры будут приняты для кардинального изменения системы государственных закупок лекарственных средств через «СК-Фармация»? Мы знаем, что в начале года ежегодно получается такая проблема, что задерживаются определенные лекарства, бесплатные лекарства для отдельных категорий граждан. Это проблема старая, – заявил депутат и напомнил, что с жалобами на отсутствие препаратов люди продолжают обращаться даже спустя месяцы после начала года.

Депутат также поинтересовался, какие конкретные меры принимает Минздрав для устранения хронических перебоев, а также о том, как сейчас решается вопрос с обеспечением лекарствами пациентов с впервые выявленными заболеваниями, в том числе орфанными.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова признала, что проблема существует уже не первый год. По ее информации, одной из ключевых проблем ранее оставалось отсутствие неснижаемого запаса лекарств.

– Впервые в 2025 году постановлением Правительства от обязательных выплат части дохода в размере 20,6 миллиарда тенге «СК-Фармация» освобождена. Сегодня создан неснижаемый запас, и поэтому перерывов в поставках мы сейчас не допускаем, – пояснила глава Минздрава.

Прокомментировала она ситуацию и с обеспечением лекарствами вновь выявленных пациентов.

– Ранее у нас было деперсонифицированное планирование, закуп шел от исторических объемов. В текущем году утверждена новая методика, и теперь мы закладываем объемы с увеличением на 10–12 процентов с учетом числа пациентов. Все процедуры закупок уже задействованы, – отметила министр.

Также, по данным Минздрава, финансирование лекарственного обеспечения в следующем году увеличится. Если в этом году общий объем финансирования составляет порядка 270 млрд тенге, то на следующий год – уже 346 млрд тенге с учетом персонифицированного подхода.

– Мы внесли изменения в нормативно-правовые акты и в несколько раз повысили эффективность закупок. Уже сэкономили более 36 миллиардов тенге. Основной упор сделали на прямые закупки у производителей и пересмотр ценовой политики, – пояснила Акмарал Альназарова и пообещала, что работа по модернизации системы продолжится, и Минздрав готов отдельно презентовать планы на 2026 год.

В дополнение к данным главы Минздрава Канат Бозумбаев представил информацию о текущих преобразованиях в сфере здравоохранения. По его словам, изменения направлены на повышение качества медицинских услуг и устойчивость системы. Вице-премьер отметил, что за последние годы значительно выросло финансирование отрасли. Он напомнил, что в этом году был принят Закон «Об едином пакете медицинской помощи», который определяет переход к новой страховой модели. Проводится модернизация и на уровне инфраструктуры.

– За три года были построены Национальный онкологический центр, центры экстренной медицины и инфекционных болезней и другие. Завершается строительство многопрофильных больниц в Кызылорде, Риддере и Центра гематологии в Усть-Каменогорске, – сообщил он.

Отвечая на многочисленные вопросы депутатов о том, каких реформ стоит ожидать в социальной сфере, Канат Бозумбаев напомнил, что в этом году были проиндексированы основные социальные выплаты, продолжено повышение базовой пенсии, а поддержкой охвачены около 4,5 млн граждан.

– Для повышения адресности помощи внедрена единая цифровая платформа мер социальной поддержки. Пилотный проект уже работает в Шымкенте и Карагандинской области. Главная задача – чтобы помощь получали действительно нуждающиеся, – сказал он.

Говоря о занятости, Канат Бозумбаев сообщил, что в рамках региональных карт занятости трудоустроены 616 тыс. человек, из них 283 тыс. – по программе «100 рабочих мест». В целях обеспечения равных возможностей для всех категорий населения утверждена Концепция инклю­зивной политики на 2025–2030 годы. Больше 11 тыс. социальных работников прошли обучение по обновленным профессиональным стандартам.

А вот депутата Ермурата Бапи беспокоит то, что Казахстан мало производит своего… сливочного масла. До такой степени, что приходится его завозить даже из Новой Зеландии.

– Это негоже для нас. Мы всегда занимались производством, и есть собственные традиции по изготовлению этого продукта. Не поддерживая отечественных товаропроизводителей, мы через посредников занимаемся доставкой масла из других стран, – эмоционально высказался мажилисмен.

Видимо, эмоциональность депутата передалась и Канату Бозумбаеву. Предварив свой ответ громким и продолжительным вздохом – то ли от усталости, то ли от того, что Ермурат Бапи прав и негоже везти масло с другого конца света, а надо бы производить свое в достаточных объемах, замглавы Кабмина сказал:

– Одним словом на такой вопрос не ответишь. Это сложный экономический вопрос, нужен баланс. Государство выделяет помощь и субсидии предприятиям молочной отрасли, но до сих пор они не смогли полностью освоить рынок.

С предложениями и замечаниями по работе Правительства выступили представители фракций – руководители политических партий, представленных в Мажилисе. В частности, депутаты обратили внимание на острые вопросы, напрямую влияющие на социальную стабильность, а также вопросы агропромышленного комплекса, бизнеса, налогообложения и другие.

Руководители фракций также внес­ли свои предложения Правительству: улучшить систему реагирования на региональные проблемы, обеспечить немедленное финансирование критически важной инфраструктуры за счет республиканского бюджета, снабдить сельские территории необходимыми кадрами и пересмотреть социальные нормы, нарушающие права работников.

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов назвал претензии депутатов в адрес Правительства обоснованными, отметив, что на конкретные вопросы чаще давались уклончивые, обобщенные комментарии.

– В регионах у нас действительно накопилось много проблем. Об этом говорили и на прошедшей недавно диалог-платформе сельских акимов. Вы сами там участвовали и видели, сколько проблем было поднято. В шести секциях после обеда было обсуждено еще более ста вопросов. Там же Глава государства предложил системные решения по многим из этих вопросов, дал конкретные поручения. Как они исполняются, как доводятся до результата? Депутаты Мажилиса будут держать это на своем постоянном контроле, – подчеркнул спикер палаты, обращаясь к вице-премьеру.

Ерлан Кошанов добавил, что в начале следующего года в Мажилисе состоится еще одна встреча, на которой депутаты будут ждать конкретных результатов по решению всех озвученных проблем.

В ходе пленарного заседания Мажилис также ратифицировал Рамочное соглашение об организации операций в частном секторе между Правительством Казахстана и Фондом международного развития ОРЕС. Как в содокладе отметил руководитель рабочей группы Бауржан Смагулов, соглашение предусматривает предоставление фондом займов под 2,5–5% без требования гарантий от государства для финансирования инвести­ционных проектов.

– При этом активы и доходы фонда освобождаются от прямых налогов, предоставляется возможность конвертации валюты и перевода средств. Документ также определяет статус и режим фонда, предоставляет ему привилегии и иммунитет, включает защиту прав фонда и бенефициаров и устанавливает механизм урегулирования споров через арбитражный суд, – сообщил мажилисмен.

Кроме того, мажилисмены приняли во втором чтении Цифровой кодекс с сопутствующими поправками. Руководитель рабочей группы Екатерина Смышляева рассказала, что документ направлен на комплексное правовое регулирование общественных отношений, возникающих и реализующихся в цифровой среде, и объединяет разрозненные нормы в единую и упорядоченную правовую систему.

Впервые на уровне закона вводятся принципы доступности и инклюзивности цифровых сервисов. Кодекс внедря­ет переход к интегрированной цифровой архитектуре государства, где все структуры работают в рамках единой экосистемы цифрового правительства и смарт-регионов.

Документ закрепляет право на удаление и анонимизацию персональных данных, а также механизм фиксации цифровых событий в личном кабинете пользователя. Предусмотрена обязательная доступность государственных цифровых сервисов для людей с инвалидностью. Особое внимание уделено алгоритмам и искусственному интеллекту.

Усиливается правовой режим аутентификации и идентификации, включая многофакторную и биометрическую. Электронная цифровая подпись остается единственной доверенной квалифицированной формой подписи. Впервые закреплен правовой режим смарт-конт­рактов – самоисполняющихся цифровых договоров. Кроме того, вводятся единая терминология и единые подходы в сфере кибербезопасности, включая трехуровневую систему аудита, обеспечивающую качество, прозрачность и безопасность цифровых решений. Закон «Об информатизации» трансформируется в Закон «О кибербезопасности».

Во втором чтении также были приняты Закон «О профилактике правонарушений» в новой редакции и сопутствующие ему поправки. Согласно новым нормам, расширяется система профилактики с увеличением субъектов с 13 до 26, выстраивается четкая система координации между всеми участниками профилактической работы, пересматривается сама модель профилактики, которая теперь будет включать общие, индивидуальные и специальные меры.

По информации руководителя рабочей группы Магеррама Магеррамова, депутатами пересмотрен механизм распределения исполнительных документов между судебными исполнителями для ликвидации «серых схем». В структуре местного госуправления будет создан региональный уполномоченный орган по защите прав детей с подотчетными и подконтрольными ему отделами в районах, городах областного и республиканского значения и столице, а акиматы наделят правом рассматривать дела по нарушению правил благоустройства территорий городов и населенных пунк­тов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреж­дение зеленых насаждений.

Отдельным блоком поправок электрические самокаты включаются в перечень транспортных средств, управление которыми требует обязательного страхования гражданско-правовой ответственности и наличия регистрационного номера. Для арендодателей предусмотрена административная ответственность за предоставление электросамоката лицам, не имеющим права на управление транспортным средством или лишенным такого права.

Вместе с тем в Кодекс об административных правонарушениях вводится ответственность за неосуществление госор­ганами и местными исполнительными органами контроля в предупреждении чрезвычайных ситуаций, воспрепятствование законной деятельности сотрудника уполномоченного органа по защите прав детей и непринятие частным судебным исполнителем соответствующих мер. В этом ряду также ношение в общественных местах одежды, препятствующей распознаванию лиц.