В новом Законе «О профилактике правонарушений» предусмотрена система раннего предупреждения и выявления причин преступлений. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха на заседании Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений под председательством Премьер-министра РК Олжаса Бектенова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Документ в том числе регулирует вопросы бытового насилия, детской безнадзорности, административного надзора за освобожденными из мест лишения свободы, а также участия граждан в обеспечении общественного порядка. Внедрена новая система профилактики, которая включает общие, индивидуальные и специальные меры. Отдельное внимание уделено профилактике среди несовершеннолетних.

«В Законе предусмотрена система раннего выявления проблем, усилена роль комиссий по делам несовершеннолетних. Пострадавшим от насилия и буллинга предусмотрена социальная, медицинская и психологическая помощь. На местах создаются региональные уполномоченные органы по защите прав детей», — пояснил Игорь Лепеха.

Отмечено, что при акиматах будут действовать мобильные группы по раннему выявлению бытового насилия. За Центрами поддержки семьи будут закреплены вопросы координации, учета потерпевших, социальная, юридическая и психологическая поддержка. К этой работе будут привлекаться НПО и кризисные центры. В борьбе с рецидивной преступностью акцент сделан на ресоциализации.

Планируется: упростить порядок трудоустройства; проработать механизмы стимулирования работодателей при приеме лиц с судимостью; обеспечить развитие центров социальной адаптации; расширить доступность профтехобразования в исправительных учреждениях. Госорганам и акиматам необходимо в кратчайшие сроки обеспечить качественную реализацию Закона, принять подзаконные акты и алгоритмы взаимодействия, провести разъяснительную работу по всем новелла