Правительство утвердило единую Концепцию «Дети Казахстана»

Концепция подготовлена совместно с Уполномоченным по правам ребенка и профильными министерствами и направлена на повышение последовательности и эффективности принимаемых мер в сфере защиты прав детей

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министр просвещения Жулдыз Сулейменова на заседании Правительства представила разработанную в рамках поручений Главы государства единую концепцию «Дети Казахстана» на 2026-2030 гг., сообщает Kazpravda.kz

- Она охватывает четыре основные направления, включающие права детей в таких сферах, как безопасность, образование, здоровье, а также право на семью и социальную защиту. Для оценки эффективности предусмотрены 10 индикаторов, а для реализации 158 мероприятий. Общий объем финансирования составляет 1,3 трлн тенге, — проинформировала Жулдыз Сулейменова.

В рамках концепции планируется масштабирование идеологемы «Заң мен тәртіп»; внедрить час педагога-психолога  в школах; осуществлять воспитание детей в духе «Адал азамат»; открытие кабинетов помощи для детей, пострадавших от насилия; создание единой цифровой платформы психологической диагностики; обеспечить 100% охват менторами детей, требующих внимания.

Также предусмотрено внедрение AI технологий в камеры видеонаблюдения для выявления буллинга, усиление ответственности интернет-платформ за неудаление противоправного контента и другое.

- В Казахстане растет порядка 7 млн детей. Это более трети всего населения страны. Если быть точнее ­ – 34%. От того, в каких условиях растут наши дети, зависит будущее страны. Именно поэтому, Главой государства на Национальном курылтае было поручено разработать единую Концепцию «Дети Казахстана», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Он отметил, что с 1 июля прошлого года введена новая форма семейного устройства – приемная профессиональная семья (пособия на каждого ребенка 10 МРП, оплата услуг каждому воспитателю – 70 МРП). На их обеспечение предусмотрены соответствующие средства.  Однако ни в одной области работа не проведена. Акиматам регионов поручено активизировать эту работу.

- Поступает немало обращений о нехватке специалистов, лекарственных препаратов, проблемах с детской реабилитацией. Нужны соответствующие условия и узкие квалифицированные специалисты – дефектологи, логопеды, сурдологи, которых не хватает. Актуальными остаются вопросы обеспечения безопасности детей, в том числе в цифровом пространстве. Дети во многих селах лишены доступа к кружкам и современным образовательным технологиям. Подростки сталкиваются с нехваткой внимания и возможностей для самореализации.

По данным направлениям следует вести работу на системном уровне, усилить межведомственную координацию министерств просвещения, здравоохранения, труда и социальной защиты, внутренних дел, акиматов регионов. Предусмотренные в Концепции целевые индикаторы должны сформировать устойчивую систему развития, поддержки и защиты детей, — подчеркнул Олжас Бектенов.

По итогам голосования Правительство утвердило единую Концепцию «Дети Казахстана».

Премьер-министр поручил:

- Министерству просвещения совместно с заинтересованными государственными органами, акиматами обеспечить качественное и своевременное исполнение всех мероприятий Концепции.

- Следует выстроить эффективное взаимодействие с Уполномоченным по правам ребенка.

- Министерству просвещения совместно с Министерством культуры и информации организовать информационную кампанию по реализации Концепции «Дети Казахстана», обеспечить открытое и понятное информирование населения о предусмотренных мерах и ходе их исполнения.

Общая координация закреплена за заместителем Премьер-министра – министром культуры и информации Аидой Балаевой.

