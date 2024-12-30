Правительство выделило деньги на модернизацию теплосетей Жезказгана

Правительством выделены средства из резерва на реконструкцию и модернизацию тепловых сетей г. Жезказгана. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Документом предусматривается выделение из резерва правительства средств в сумме 1,5 млрд тенге для перечисления бюджету области Ұлытау в виде целевых трансфертов. Финансирование будет направлено на реализацию проекта «Реконструкция и модернизация тепловых сетей г. Жезказгана, ТМ 11» 2 очередь строительства.

Общая протяженность сетей теплоснабжения области Ұлытау составляет 639 км. При этом износ на сегодня – 58%. Основная часть сетей введена в эксплуатацию с 1951 года.

Износ сетей Жезказгана – порядка 60%. Теплоснабжение города с населением 89 тыс. человек осуществляется от ТЭЦ. Протяженность городских теплосетей 398 км.

Для улучшения ситуации по теплоснабжению Жезказгана акиматом области была проведена корректировка проекта по реконструкции и модернизации тепловых сетей. В итоге на сегодня для завершения этапа работ по 5 пусковому комплексу необходимо 1,5 млрд тенге.

Выделение этой суммы из резерва правительства нацелено на обеспечение бесперебойного прохождения отопительного сезона 2024 – 2025 годов.