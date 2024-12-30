Правительство выделило деньги на модернизацию теплосетей Жезказгана

Правительство,ЖКХ
245
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Правительством выделены средства из резерва на реконструкцию и модернизацию тепловых сетей г. Жезказгана. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Документом предусматривается выделение из резерва правительства средств в сумме 1,5 млрд тенге для перечисления бюджету области Ұлытау в виде целевых трансфертов. Финансирование будет направлено на реализацию проекта «Реконструкция и модернизация тепловых сетей г. Жезказгана, ТМ 11» 2 очередь строительства.

Общая протяженность сетей теплоснабжения области Ұлытау составляет 639 км. При этом износ на сегодня – 58%. Основная часть сетей введена в эксплуатацию с 1951 года.

Износ сетей Жезказгана – порядка 60%. Теплоснабжение города с населением 89 тыс. человек осуществляется от ТЭЦ. Протяженность городских теплосетей 398 км.

Для улучшения ситуации по теплоснабжению Жезказгана акиматом области была проведена корректировка проекта по реконструкции и модернизации тепловых сетей. В итоге на сегодня для завершения этапа работ по 5 пусковому комплексу необходимо 1,5 млрд тенге.

Выделение этой суммы из резерва правительства нацелено на обеспечение бесперебойного прохождения отопительного сезона 2024 – 2025 годов.

#деньги #Правительство #Жезказган #телосети

Популярное

Все
«Черные ящики» разбившегося в Актау самолета будут расшифровывать в Бразилии
В Казахстане увеличили объем госзаказа на подготовку кадров
Сколько дней казахстанцы отдохнут на новогодние праздники
Финансирование прикладной науки в РК увеличили до 476,9 млрд тенге
Правительство выделило деньги на модернизацию теплосетей Жезказгана
Пострадавший в авиакатастрофе кыргызстанец вышел из комы
Экс-президент США скончался в возрасте 100 лет
В международный рейтинг лучших университетов мира QS WUR вошел 21 казахстанский вуз
В Южной Корее объявили недельный траур из-за авиакатастрофы
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
Офицер Нацгвардии признан лучшим молодым военнослужащим года в Шымкенте
Бежавший в Россию казахстанец экстрадирован на родину
В Каспийском море произошло землетрясение
Военнослужащие Актауского гарнизона сдали кровь для пассажиров, пострадавших в авиакатастрофе
Президент подписал поправки по вопросам госнаград, образования и защиты прав ребенка
Рожденных в 2025 году детей будут называть «поколением бета»
Редкий зверек попал в объектив фотокамеры в Устюртском заповеднике
5 лет уклонялся от уплаты алиментов житель области Жетісу
Что даст столице проект «Туристский район Астаны»
В США продан лотерейный билет с джекпотом в размере $1,22 млрд
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Год единства и созидания
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Как за неделю изменились цены на продукты питания в РК
В области Жетісу еще 57 семей справили новоселье
Обманувшую дольщиков почти на 4 млрд тенге иностранку экстрадировали в Казахстан
Мажилисмен возмутился иностранным происхождением лайнеров Air Astana
Как в Казахстане будут модернизировать изношенную инфраструктуру
Список погибших в авиакатастрофе казахстанцев опубликовало МЧС
Все лучшее – детям!
Незаконно возведенный жилой комплекс сносят в Астане
Авиакатастрофа в Актау: что известно на данный момент
Министр высказался о падении учителя с высоты при оформлении ёлки в Семее
19-летняя девушка с синдромом преждевременного старения умерла в ЮАР
Токаев принял главу Минэнерго
Худи и свитшоты made in Abai
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Производство шоколада может прекратиться
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
Лица старого Уральска
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
В поликлинике Кызылорды необоснованно завышали стоимость медсправок
Прорыв в дорожной сфере
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
В Тбилиси спецназ разогнал протестующих водометами
Пять представительниц Казахстана по боксу пробились в финал чемпионата Азии
Вдохновлять собственным примером
Алматы – претендент на финал Лиги чемпионов УЕФА
Деликатесы по скромной цене
Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости

Читайте также

Олжас Бектенов провел заседание Совета по переходу к «зелен…
С начала года задержано свыше 22 тысяч пьяных водителей в р…
МВД формирует рейтинг увеселительных заведений для безопасн…
Олжас Бектенов: Полиция должна мгновенно реагировать на люб…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]