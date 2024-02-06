«Правительству нужна дисциплина»: Расул Рысмамбетов о новом премьере

Кандидатура Олжаса Бектенова, на взгляд эксперта, довольно неожиданная, но, рассуждает Рысмамбетов, если задуматься над актуальными задачами перед правительством, то здесь действительно нужен «силовик».

– Впервые за историю премьер-министром стал бывший руководитель АП. Это необычно, мы все думали, что человек будет из экономики. Но его назначение говорит о том, что президенту в правительстве нужен человек для неукоснительного выполнения своих поручений, реализации долгосрочных экономических программ. Идеи есть, нужна теперь дисциплина при их исполнении, - говорит эксперт.

Олжас Бектенов, по мнению Расула Рысмамбетова, показал себя в роли руководителя аппарата президента, а также активно справлялся с такими задачами, как борьба с коррупцией, контроль над регионами и обеспечение нужной информацией главы государства. Однако, его сильная сторона не только борьба с коррупцией, но и дисциплина, полагает эксперт.

– Недавно мы говорили о том, что следующее правительство должно быть правительством действий, я думаю, что это и будет осуществлять Бектенов. От него требуется жесткая дисциплина. 80% реформ не получаются, потому что правительство не смогло работать с регионами, – убежден финансист.

В регионах, по словам спикера, наблюдается волюнтаризм: там по-разному трактуют выполнение экономических программ.

– Поскольку Олжас Бектенов показал себя на предыдущем посту, ожидается, что сможет дисциплинировать госаппарат. И при нем правительство должно начать непопулярные меры. Возможно, он пересмотрит ряд инициатив предыдущего правительства по повышению налогов, например, но в целом перед ним будет стоять задача развития регионов и укрепления, как ни странно, властной вертикали от столицы до последнего района. Я думаю, он будет заниматься дальнейшим внедрением всеобщего декларирования, ведя политику бюджетной и финансовой дисциплины, – сказал Расул Рысмамбетов.

Таким образом, по мнению спикера, теперь, после назначения нового главы правительства, закономерно будет ожидать кадровые перестановки. По мнению Расула Рысмамбетова, прошлое правительство работало только на протяжении 2023 года.

– В 2022 году оно лишь реагировало на внешние экономические угрозы. Бектенов будет больше сконцентрирован на процессах прохождения приказов и решений до «земли». И его будет отличать быстрая реакция на ошибки членов правительства. Потому что неоднократно отдельные члены правительства ошибались, при этом не несли никакой ответственности, – прогнозирует эксперт.

По его словам, общественность привыкла рассматривать правительство как единый конгломерат, который если менять, то – целиком.