Правовую основу для работы фондов целевого капитала и эндаумент-фондов создали в РК

Указы и распоряжения
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Как отмечается в заключении к документу, целью закона является создание правовой основы для формирования и функционирования фондов целевого капитала и эндаумент-фондов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан «О фондах целевого капитала и эндаумент-фондах (целевых капиталах)», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Основными задачами закона являются: урегулирование отношений, возникающих при создании, управлении и ликвидации фондов целевого капитала, формировании, пополнении, расформировании эндаумент-фондов (целевых капиталов) и использовании их инвестиционных доходов, доверительном управлении активами эндаумент-фондов (целевых капиталов).

Законом предусматриваются механизмы по привлечению дополнительных средств для устойчивой финансовой поддержки объектов благотворительности, предусмотренных благотворительной программой эндаумент-фонда (целевого капитала), инвестирования активов эндаумент-фонда (целевого капитала) в соответствии с инвестиционной декларацией и законодательством Республики Казахстан, оказания благотворительной помощи выгодополучателям, а также обеспечения открытости и подотчетности деятельности фонда целевого капитала, защита законных интересов вкладчиков.

Законом предлагаются нормы, направленные на определение эндаумент-фонда (целевого капитала) как имущества, формируемой за счет эндаументов юридических или физических лиц, определение состава активов эндаумент-фонда, состоящих из денежных средств, ценных бумаг, недвижимости и объектов интеллектуальной собственности, установление порядка формирования, пополнения и целевого использования инвестиционного дохода на финансирование объектов меценатской деятельности.

Также, законом закрепляются нормы по созданию фонда целевого капитала (далее – фонд) в форме некоммерческой организации, предназначенной для управления эндаумент-фондом, установления требований к учредителям фонда, в том числе по праву собственности на передаваемые активы и их свободе от обременений, закрепление организационной структуры управления фондом, включающей попечительский совет как высший орган, исполнительный орган и службу внутреннего аудита, определение порядка создания, государственной регистрации, функционирования и ликвидации фонда.

Кроме того, законом пересмотрены нормы, определяющие цели финансирования для реализации благотворительной программы, предлагаемой выгодополучателем, по использованию инвестиционного дохода на образование, науку и инновационную деятельность, массовый спорт, лекарственное обеспечение и оказание медицинских услуг, социальную защиту населения.

«Ожидаемыми результатами при принятии закона являются: создание устойчивых источников финансирования за счёт эндаумент-фондов, что будет способствовать развитию социальной сферы, науки, системы образования и обеспечению их долгосрочной конкурентоспособности», - говорится в заключении.

Также Президентом подписан Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности фондов целевого капитала и эндаумент-фондов (целевых капиталов), а также экологически неблагополучных территорий казахстанской части Приаралья», добавили в пресс-службе Главы государства.

Тексты законов публикуются в печати.

 

#закон #капитал #эндаумент-фонды

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