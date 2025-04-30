Праздничная сельхозярмарка пройдет в Астане

Сельское хозяйство,Столица
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Дана Аменова
корреспондент

Большой ассортимент продукции в столицу привезут аграрии из разных регионов страны

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В рамках празднования Дня единства народа Казахстана, в столице с 1 по 4 мая будет проходить очередная городская сельскохозяйственная ярмарка, передает официальный сайт акимата Астаны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат 

На ярмарке будет представлена продукция местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана.

Жители и гости города смогут купить овощи и фрукты, мясо, мучные и молочные продукты, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое по выгодным ценам.

Мероприятие будет проходить 1, 2, 3 и 4 мая с 07:00 утра до 19:00 часов вечера в торгово-развлекательном центре Koktal по адресу: проспект Нургисы Тлендиева, 12а.

В городской администрации отметили, что в столице уже работает сельскохозяйственная ярмарка по адресу: ул. Бейбарыс Султана, 23 (напротив ЖК «Рио-де-Жанейро»). Она открыта для посетителей каждый день с 9:00 до 19:00 часов.

Для удобства посетителей рядом с ярмаркой проходят автобусные маршруты № 2, 32, 49, 50, 73, что обеспечивает комфортный доступ к месту проведения мероприятия.

#Астана #праздник #акимат #сельхозярмарка

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