Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Астана встречает долгожданный Год Огненной лошади ослепительным каскадом гирлянд, музыкальными шоу и веселыми массовыми гуляниями. В эти дни столица окуталась в нарядное убранство зимней сказки: более сорока новогодних елей одновременно вспыхнули яркой иллюминацией, увлекая жителей и гостей города в магический водоворот событий, делится впечатлениями корреспондент Kazpravda.kz

Пока столбик термометра в столице привычно стремится вниз, улицы Астаны разогреваются в свете неоновых огней. В этом сезоне город отказался от стандартного декора в пользу концепции «Ертегі Fest» – масштабного праздничного фестиваля, где суровые холода встречаются с магией ледяного искусства.

Астана за считанные дни словно стала огромной декорацией, где футуристичная архитектура левого берега встречается с традиционным зимним уютом. Повсюду встречаются декоративные фигуры лошадей – символа наступающего года и огромные цифры 2026.

В разных районах города выстраиваются световые арки и малые архитектурные формы. Новые новогодние инсталляции создают идеальный фон для вечерних снимков.

25-метровая лесная красавица возле стадиона «Астана Арена» выглядит как пришелец из будущего на фоне гигантского стеклянного шара. Вокруг нее вырос монументальный ледовый городок, чьи прозрачные стены в лучах прожекторов кажутся высеченными из горного хрусталя.

Во время каникул городские катки с горками превращаются в центры семейного отдыха, наполненные смехом и радостью детей. И взрослые не отстают: они с удовольствием участвуют в зимних забавах. Здесь каждый сможет найти себе развлечение по душе, в том числе карусели, санки, пряничные домики, сверкающие снежинки на праздничных елях и уютные ярмарочные лавки с сувенирами.

Волшебство Нового года создают аниматоры в ярких образах сказочных персонажей, которые неустанно развлекают гостей; повсюду звучит зажигательная музыка и проходят концерты, наполняя праздник непередаваемой радостью.

Многочисленные праздничные фотозоны приглашают всех сделать яркие селфи, чтобы запечатлеть волшебные моменты и получить мощный заряд энергии от царящего вокруг торжества.

Чтобы ощутить дух праздника, достаточно прогуляться по главным городским площадкам и локациям. Именно здесь видно, как футуристичный левый берег и уютные жилые кварталы объединились в единую новогоднюю симфонию.