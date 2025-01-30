Предложено разумное решение

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Нурлан Турганбаев, депутат Кызылординского городского маслихата, исполнительный директор ТОО «Бастау-S»

На расширенном заседании Правительства Глава государства Касым-Жомарт Токаев четко сформулировал магистральные направления деятельности и дал соответствующие поручения. Теперь предстоит интенсивная работа по развитию крупных инфраструктурных проектов, цифровизации и искусственного интеллекта, ядерной энергетики, укреплению агропромышленного комплекса.

фото из архива автора

Президент остановился на вопросах диверсификации экономики, в том числе привлечения качественных инвестиций. Хотя в стране создан штаб инвестиций для оперативного решения проблем инвесторов, устранены бюрократические барьеры и открыты возможности для скорейшей реализации проектов, все же в ряде регионов темпы привлечения прямых иностранных вложений заметно снизились.

Для того чтобы поднять экономику страны, вначале важно создать благоприятные условия для отечественных вкладчиков, а затем уже для иност­ранных партнеров. Считаю, пока отечественный рынок не будет интересен нам самим, не факт, что он сильно заинтересует зарубежных инвесторов. При этом думаю, что наиболее привлекательной отраслью для инвестиций является сельское хозяйство страны, в частности, сфера переработки сельскохозяйственной продукции, земледелия, производства мяса и молочных продуктов.

Вместе с тем Президент на заседании Правительства подчерк­нул, что необходимо перейти к массовой экономии средств государства и направить бюджетные деньги исключительно на решение наиболее актуальных вопросов для повышения качества жизни населения. Так было в прошлом году в Кызылординской области. По поручению акима региона Нурлыбека­ Налибаева была проведена работа по изучению деятельности спортивных и творчес­ких кружков, нацеленных на эффективное времяпрепровож­дение учащихся. В итоге в связи с выявленными фактами неэффективного расходования государственных средств в одно­стороннем порядке были расторгнуты контракты с предпринимателями. Были сэкономлены бюджетные средства, и в местную казну возвращено 600 млн тенге, выделенных из областного бюджета на творческие кружки, еще 2 млрд 603 млн тенге – на спортивные секции. И работа по контролю за расходованием средств, безусловно, должна быть продолжена.

Теперь, когда обсуждены все актуальные вопросы и определены задачи, для достижения общих целей необходимо объеди­нить усилия государственных органов и гражданского общества.

#маслихат #Правительство #заседание #депутат #Кызылорда

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