Общество
Предназначенные для продажи по низким ценам 20 тонн куриного мяса протухли в стабфонде ЗКО

В Стабфонде Западно-Казахстанской области протухло 20 тонн окорочков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на еженедельную общественно-политическую газету "Уральская неделя".

Как отмечает издание, куриные окорочка были закуплены для того, чтобы продавать населению по низким ценам.

В итоге мясо кур пропало, и его пришлось перемолоть в удобрение для огородов.

Об этом рассказал заместитель руководителя СПК "Акжайык" Мейрбек Нуркен.

"Да, мы не скрываем, что произошел такой случай, 20 тонн окорочков оказались просроченными. Они не попали в магазины. Мы сами выявили факт просрочки и обратились в прокуратуру. Окорочка были закуплены на 15 млн тенге, на 5 млн тенге куриной продукции мы распродать успели, когда они были свежие. А 10 млн тенге – ущерб. Уголовного дела нет, потому что мы возместили ущерб. Потери несет СПК "Акжайык", а не бюджет", - сообщил Мейрбек Нуркен.

Также издание пояснило, что у СПК "Акжайык" нет своего бюджета – они дотируются за счет государства и являются подведомственной областному акимату компанией.

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