Предотвратили серьезные последствия

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Наталия Павлова

В Западно-Казахстанской области сотрудникам ДЧС удалось предотвратить утечку химического вещества и взрыв газовоза.

фото предоставлено пресс-службой ЧС

Непогода добавляет работы всем службам быстрого реагирования. Так, гололед чуть не стал причиной химического загрязнения. В районе Байтерек грузовик из Беларуси, перевозивший 21 тонну тетрагидрофурана, съехал в кювет. Емкости опрокинулись, но розлива не произошло. Сотрудники ДЧС ЗКО проверили возможные риски утечки. Радиационно-химическая служба, измерив показатели воздуха, угрозы для населения и окружающей среды не обнаружила. Спасательные работы продолжались в течение двух суток. Водителю грузовика помогли в организации безопасной погрузки и дальнейшей транспортировке груза.

В минувшую пятницу в этом же районе на трассе вблизи села Озерное спасатели предотвратили еще одно ЧП. Загорелось колесо газовоза, и возникла угроза перехода огня на кабину автомобиля. Оперативно прибывшие пожарные ликвидировали возгорание, не допустив распространения огня, и тем самым предотвратили возможный взрыв газа.

#ЗКО #ДЧС #происшествия #фура #утечка #тетрагидрофуран

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