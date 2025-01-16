Предотвратили серьезные последствия

Непогода добавляет работы всем службам быстрого реагирования. Так, гололед чуть не стал причиной химического загрязнения. В районе Байтерек грузовик из Беларуси, перевозивший 21 тонну тетрагидрофурана, съехал в кювет. Емкости опрокинулись, но розлива не произошло. Сотрудники ДЧС ЗКО проверили возможные риски утечки. Радиационно-химическая служба, измерив показатели воздуха, угрозы для населения и окружающей среды не обнаружила. Спасательные работы продолжались в течение двух суток. Водителю грузовика помогли в организации безопасной погрузки и дальнейшей транспортировке груза.

В минувшую пятницу в этом же районе на трассе вблизи села Озерное спасатели предотвратили еще одно ЧП. Загорелось колесо газовоза, и возникла угроза перехода огня на кабину автомобиля. Оперативно прибывшие пожарные ликвидировали возгорание, не допустив распространения огня, и тем самым предотвратили возможный взрыв газа.