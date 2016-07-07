Предприятия Семея начали выпуск школьной формы по новым стандартам
Несколько предприятий Семея легкой промышленности начали осваивать производство школьной формы по новым стандартам, передает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный центр ВКО.
Так, согласно новым требованиям, при пошиве нужно учитывать не только цвет, фасон, качество ткани, возрастные особенности школьников, но и температуру учебного помещения. На школьной форме допускается наличие отличительного знака учреждения. Включение элементов религиозной принадлежности различных конфессий в школьную форму не допускается.
Шить школьную форму в Семее будут предприятия "Семспецснаб", "Роза-ввк", "Юнис". Запущены новые швейные цеха индивидуальными предпринимателями "Турсынханова", швейная фабрика "Баязит" и "Мусабалина".
ТОО "GOLDEN NOMAD" с торговой маркой "ALTYN ADAM" занимается пошивом школьной формы для мальчиков и девочек уже третий год. По словам директора филиала в Семее Едиля Ахметова, с утверждением единых стандартов школьной формы, у них увеличилось количество клиентов.
"В этом году мы начали сотрудничать с родителями учащихся многих школ Семея. Учитывая их пожелания и новые стандарты, мы шьем качественную, удобную, стильную школьную форму. Цена зависит от возраста. К примеру, до 34-го размера тройка: жилет, брюки, костюм стоит 11 800. С 36-го размера 15 900. Эти цены даже дешевле тех, что ставят на базаре", – отметил Едиль Ахметов.
Стоит отметить, что одним из преимуществ новых стандартов школьной формы является экономия семейного бюджета, ведь одежду можно приобретать оптом. Предприятия готовы идти навстречу родителям и школам.