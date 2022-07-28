Председатель суда в Карагандинской области возил своих детей на служебном авто

Председатель специального суда по уголовным делам Карагандинской области получил предупреждение за то, что использовал служебную машину для того, чтобы возить своих детей в школу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

Видеозапись, на которой водитель председателя специального суда по уголовным делам Карагандинской области Бекзата Шалгимбаева привез его детей в школу на служебном автомобиле, была опубликована в декабре прошлого года в социальных сетях. Очевидцы засняли момент, когда из служебной машины выходил сын судьи.

По итогам проверки выявлено использование служебного транспорта в личных целях. Материалы были переданы в Судебное жюри при Высшем судебном совете.

По итогам проверки Бекзат Шалгимбаев был привлечен к дисциплинарной ответственности.

«Решением Судебного жюри при Высшем судебном совете Казахстана Бекзат Шалгимбаев привлечен к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения за нарушение норм Кодекса судейской этики», – сообщили в пресс-службе Карагандинского областного суда.