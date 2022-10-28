Представители омбудсмена назначены в регионах Казахстана

Представители уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан назначены в регионах страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

Распоряжением уполномоченного по правам человека Эльвиры Азимовой в соответствии с Законом «Об уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан» назначены представители омбудсмена в регионах.

Так, к работе приступили представители омбудсмена в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Западно-Казахстанской областях, городах Алматы, Астане и Шымкенте. Продолжаются конкурсные мероприятия в Жамбылской, Павлодарской, Атырауской, Мангистауской, Жетысуской областях.

В текущем году представительства уполномоченного будут функционировать в 17 регионах Казахстана. Ещё в 3 областях (Улытауской, Абайской и Алматинской) представительства откроются в 2023 году после завершения соответствующих процедур, дополнили в аппарате омбудсмена.

Представители являются госслужащими и назначены в порядке, установленном законом «О государственной службе».

«Должность представителя уполномоченного по правам человека в РК учреждена с целью обеспечения дополнительных гарантий государственной защиты прав и свобод человека и гражданина на всей территории Казахстана, а также сделать обращение к уполномоченному доступным для защиты прав граждан, особенно в сельской местности.

Они наделены широкими полномочиями по обращению в органы государственной власти, в правоохранительные и судебные органы для восстановления нарушенных прав и свобод человека и гражданина, совершенствования нормативных правовых актов Республики Казахстан, поощрения и продвижения прав и свобод граждан в регионе», – акцентировали в ведомстве.

К представителям могут обращаться граждане Казахстана и находящиеся на его территории иностранцы и лица без гражданства либо их представители.

Со списком и контактными данными представителей можно ознакомиться по данной ссылке.

Отметим, что ранее в регионах Казахстана были назначены уполномоченные по правам ребенка.