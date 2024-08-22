Предупредили и оштрафовали

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Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

В районе Алтай чеэсники привлекли к ответственности местные исполнительные органы за нарушение правил пожарной безопасности.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как рассказали в районном отделе по чрезвычайным ситуациям, летом в течение месяца в курортном поселке Новая Бухтарма трижды горели бытовые отходы на площадках сбора мусора. На ликвидацию трижды выезжала пожарная машина с расчетом.

В первом случае в отношении акимата поселка был составлен административный материал по ст. 410 КоАП – нарушение или невыполнение требований пожарной безо­пасности. Исполнительной власти вынесли предупреждение. При повторном возгорании был применен штраф в соответствии с той же статьей. По сокращенному производству сумма составила 10 месячных расчетных показателей, или 36 920 тенге. Буквально через пару дней произошел третий пожар, предупреждение получил уже сам аким Новой Бухтармы.

Возгорания отмечены в разных микрорайонах населенного пункта. Причина, по словам чеэсников, видна невооруженным глазом – это ненадлежащее содержание контейнерных площадок ТБО.

#пожар #штраф #пожарная безопасность #Новая Бухтарма

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