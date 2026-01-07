Поселки оставались без света, связь обрывалась, а стихия словно предупреждала, что второго шанса на спасение может и не быть. Поэтому сегодня в регионе стараются загодя поставить прочный барьер между людьми и стихией, чтобы следующая вес­на стала временем обновления, а не тревожных ночей.

В Тепличном, Прибрежном и селе Бесколь активно ведутся­ работы на дамбах. Все три защитных сооружения будут полностью забетонированы, и это принципиальное решение. Финансирование проекта обеспечено в полном объеме, что поз­воляет вести работы без пауз и компромиссов по качеству.

Той жуткой весной паводок буквально складывал опоры ЛЭП, оставляя людей без электричества в самый критический момент. Чтобы это не повторилось, АО «СК РЭК» устанавливает новые железобетонные и металлические опоры, монтирует ледорезные устройства и переводит переходы на самонесущий изолированный провод, который рассчитан на экстремальные нагрузки – влагу, лед и сильное течение.

Начата реконструкция автомобильной дороги, ведущей к селу Прибрежное. Уже этой зимой планируются установка мостовой конструкции и стабилизация грунта бутовым камнем.