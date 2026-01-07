Предупреждая паводок Паводки 13 января 2026 г. 1:20 2 Андрей Кратенко собственный корреспондент по СКО Весна 2024 года в Северо-Казахстанской области стала моментом истины. Паводковые воды шли стеной, подмывали берега, «рвали» дороги и с легкостью валили опоры линий электропередачи. Фото акимата СКО Поселки оставались без света, связь обрывалась, а стихия словно предупреждала, что второго шанса на спасение может и не быть. Поэтому сегодня в регионе стараются загодя поставить прочный барьер между людьми и стихией, чтобы следующая весна стала временем обновления, а не тревожных ночей. В Тепличном, Прибрежном и селе Бесколь активно ведутся работы на дамбах. Все три защитных сооружения будут полностью забетонированы, и это принципиальное решение. Финансирование проекта обеспечено в полном объеме, что позволяет вести работы без пауз и компромиссов по качеству. Той жуткой весной паводок буквально складывал опоры ЛЭП, оставляя людей без электричества в самый критический момент. Чтобы это не повторилось, АО «СК РЭК» устанавливает новые железобетонные и металлические опоры, монтирует ледорезные устройства и переводит переходы на самонесущий изолированный провод, который рассчитан на экстремальные нагрузки – влагу, лед и сильное течение. Начата реконструкция автомобильной дороги, ведущей к селу Прибрежное. Уже этой зимой планируются установка мостовой конструкции и стабилизация грунта бутовым камнем. #подготовка #паводки #СКО