Предупреждение выпадения детей из окон: спасатели обратились к астанчанам

Столица
Специалисты столичного ДЧС обратились к родителям в целях предупреждения случаев падения детей из окон, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт городского акимата.

Фото: акимат Астаны

Основные правила безопасности для уменьшения детского травматизма:
- не оставлять окна открытыми, если дома маленький ребенок, поскольку достаточно отвлечься на секунду, которая может стать последним мгновением в жизни ребенка или искалечить ее навсегда;
- не оставлять детей без присмотра, особенно играющего возле окон и стеклянных дверей;
- не использовать москитные сетки без соответствующей защиты окна – дети любят опираться на них, воспринимая как надежную опору, а потом выпадают вместе с ними наружу;
- установить на окна замки безопасности (блокираторы), препятствующие открытию окна ребенком самостоятельно;
- не ставить мебель вблизи окон, чтобы ребенок не взобрался на подоконник.

