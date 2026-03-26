Фото: акимат Астаны

Основные правила безопасности для уменьшения детского травматизма:

- не оставлять окна открытыми, если дома маленький ребенок, поскольку достаточно отвлечься на секунду, которая может стать последним мгновением в жизни ребенка или искалечить ее навсегда;

- не оставлять детей без присмотра, особенно играющего возле окон и стеклянных дверей;

- не использовать москитные сетки без соответствующей защиты окна – дети любят опираться на них, воспринимая как надежную опору, а потом выпадают вместе с ними наружу;

- установить на окна замки безопасности (блокираторы), препятствующие открытию окна ребенком самостоятельно;

- не ставить мебель вблизи окон, чтобы ребенок не взобрался на подоконник.