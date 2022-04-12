Общество
Предварительные причины обрушения на Петропавловской ТЭЦ-2 озвучили в Минэнерго
Кратенко Андрей
arystan05@mail.ru

В Министерстве энергетики озвучили предварительные причины обрушения дымовой трубы № 1 на Петропавловской ТЭЦ-2.

Комиссия по расследованию ЧП на ТЭЦ-2 пришла к выводу, что основной причиной обрушения дымовой трубы стало нарушение режима работы паровых котлов.

– Снижение температуры уходящих газов могло привести к выносу «точки росы» и появлению водяного конденсата на внутренней поверхности трубы, – сообщает пресс-служба Министерства энергетики. – При его соединении с примесями в газах образуется кислота, чье воздействие привело к прежде­временному разрушению бетона и армировки.

Напомним, что обрушение одной из трех дымовых труб ТЭЦ-2 произошло 20 марта 2022 года. Под завалом строи­тельных конструкций погибла работница предприятия.

Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов сообщил, что для ликвидации последствий аварии разработан план мероприятий, который включает капитальный ремонт котлоагрегатов, газоходов, а также строительство третьей трубы. Все это потребует большого количества специалистов и денежных средств.

Из-за череды аварий на ТЭЦ-2 предполагается произвести перерасчет за отопление и горячую воду по каждому адресу индивидуально, о чем АО «Севказэнерго» объявило на своей официальной странице в Instagram.

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