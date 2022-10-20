Предварительный ущерб от природного пожара в Костанайской области озвучил глава Минэкологии

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сериккали Брекешев озвучил предварительную сумму ущерба от крупного природного пожара в Костанайской области, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Сериккали Брекешев сообщил, что общая площадь пожаров в Костанайской области изначально оценивалась в 43,8 тысячи га. Но после подсчета этот показатель снизился до 40 тысяч га, так как были убраны водные объекты и сельскохозяйственные угодья.

«Из них порядка 35 тысяч га покрытых лесом, которые пострадали от пожара. На сегодня, по предварительным данным, прямой ущерб от пожаров составил порядка 4 млрд тенге. Межведомственная комиссия работала и пока склоняется к версии, что это все-таки пожар неприродного происхождения. Комиссия еще расследует это уже в рамках уголовного дела, поэтому в ближайшее время определится с точной причиной возникновения этого пожара», – заверил министр.

В целом, по его данным, общая площадь государственного лесного фонда составляет 30,5 млн га. Из них в ведении министерства находятся более 24%, в ведении акиматов – почти 75% всего лесного фонда.

Напомним, 2 сентября 2022 года в 15:10 часов на территории Басаманского учреждения лесного хозяйства в Аулиекольском районе произошло загорание лесного массива. Площадь пожара превысила 43 тысячи гектаров.

Всего пострадал 91 жилой дом в двух селах района.

Известно об одном погибшем и 12 пострадавших.

7 сентября в 15:00 пожар был локализован и потушен 10 сентября в 10:00 часов.

Расследованием пожаров в Костанайской области занялись специальные прокуроры.