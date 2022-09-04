Скриншот с видео t.me/qr_tjm
Происшествия , Чрезвычайные ситуации , Видеогалерея
Площадь пожара в Костанайской области превысила 43 тысячи га

Общая площадь возгораний в Костанайской области превысила 43 тысячи гектаров. Об этом сегодня в ходе брифинга сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрий Ильин, передает Kazpravda.kz.

«Сейчас обстановка складывается следующим образом. Общая площадь возгораний в Костанайской области составляет более 43 тысяч гектаров из 106 тысяч лесного фонда данного лесничества. Имеется 8 активных очагов, где вероятно возникновение возгорания, в том числе верхового. С целью недопущения распространения огня на жилые постройки населенных пунктов созданы 3 боевых участка», – отметил министр.

На направлении распространения огня работают 3 воздушных судна, ожидается дополнительно прибытие еще трех с водосливными устройствами. Группировка сил и средств наращивается, заключил глава МЧС.

Также он подчеркнул, что будет проводиться оценка ущерба домовладениям, пострадавшим в результате пожара, и определяться финансирование на компенсацию тех затрат, которое понесло население из-за стихийного бедствия.

Напомним, 2 сентября 2022 года в 15:10 часов на территории Басаманского учреждения лесного хозяйства в Аулиекольском районе произошло загорание лесного массива. 

С лесных массивов огонь перекинулся на жилой сектор в ряде близлежащих сел. 1 841 человека эвакуировали из четырех сел. Огнем уничтожено и повреждено 108 строений. В настоящее время пожары в жилых домах в селах Аманкарагай и Озерное локализовали.

На месте пожара создан оперативный штаб. Для всех пострадавших от пожара запущена горячая линия.

На этот час известно об одном погибшем и 10 пострадавших при пожаре в области.

 

Популярное

Все
МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением
В Семее разгорелся скандал вокруг стелы к 250-летию Семипалатинска
Школы Караганды и Темиртау в плане безопасности не готовы к учебному году
Батареи просят угля
Доступно и эффективно
Учли уроки прошлой зимы
Токаев встретился с пострадавшими от лесных пожаров в Костанайской области
Чужой беды не бывает
Разговор о сокровенном
В помощь согражданам
Старались как могли
Снова люди молятся, снова бьет родник
В контексте масштабных преобразований
Прозрачность, обновление, конкуренция
Кызылжарская премия
Поднять простого рабочего на пьедестал
Трагедия в Костанайской области не оставила равнодушным никого
Спасая ситуацию?
Новый мандат доверия
Полезная экспедиция
Барлыбек Сырттанов – автор первой казахской Конституции
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
Об олигархах и справедливости
Инцидент с птицей прокомментировали в аэропорту Актобе
Подозреваемый в убийстве явился с повинной в полицию Шымкента
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 29 августа
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила
31 год со дня закрытия Семипалатинского ядерного полигона отмечает Казахстан
Казахстан всегда будет твердо стоять на принципах ядерной безопасности – Токаев
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
Адльбек Сарсембаев освобожден от должности вице-министра
Ребёнок погиб, спрыгнув вместе с братом с двигавшегося поезда в Жамбылской области
Меняемся вместе с Конституцией
Мы едем в Архив Президента Республики Казахстан. Там нас ждет редкая встреча – с книгой, где написано о каждом и для каждого из нас
Дархан Сатыбалды назначен акимом Туркестанской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 31 августа
Как искоренить практику назначения детей и жен "ответственных сотрудников" на высокие должности в судах
МИД Казахстана и Организация договора о запрещении ядерных испытаний сделали совместное заявление
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
Как поддержать хлеборобов и спасти нынешний урожай пшеницы, ячменя и семян подсолнечника от возможного критического снижения цен на внешних рынках, обсудили в столице участники заседания «круглого стола», организованного Зерновым союзом РК
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Истории от прокурора: о судебных ошибках, коррупции и Новом Казахстане
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Гидрогель в помощь фермерам из засушливых регионов изобрели ученые Курчатова
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Список погибших во время январских событий опубликовала Генпрокуратура РК
ОСИ: не верь, не бойся, не проси?

Читайте также

Происшествия , Чрезвычайные ситуации
Представлены результаты исследований воздуха в Аулиекольско…
Президент , Происшествия , Общество
Токаев встретился с пострадавшими от лесных пожаров в Коста…
Происшествия , Видеогалерея
Бармен ночного клуба продавала наркотики в Алматы
Президент , Поручения , Происшествия , Видеогалерея
Токаев дал поручение по компенсациям пострадавшим от пожаро…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]