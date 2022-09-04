Площадь пожара в Костанайской области превысила 43 тысячи га

Общая площадь возгораний в Костанайской области превысила 43 тысячи гектаров. Об этом сегодня в ходе брифинга сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрий Ильин, передает Kazpravda.kz.

«Сейчас обстановка складывается следующим образом. Общая площадь возгораний в Костанайской области составляет более 43 тысяч гектаров из 106 тысяч лесного фонда данного лесничества. Имеется 8 активных очагов, где вероятно возникновение возгорания, в том числе верхового. С целью недопущения распространения огня на жилые постройки населенных пунктов созданы 3 боевых участка», – отметил министр.

На направлении распространения огня работают 3 воздушных судна, ожидается дополнительно прибытие еще трех с водосливными устройствами. Группировка сил и средств наращивается, заключил глава МЧС.

Также он подчеркнул, что будет проводиться оценка ущерба домовладениям, пострадавшим в результате пожара, и определяться финансирование на компенсацию тех затрат, которое понесло население из-за стихийного бедствия.

Напомним, 2 сентября 2022 года в 15:10 часов на территории Басаманского учреждения лесного хозяйства в Аулиекольском районе произошло загорание лесного массива.

С лесных массивов огонь перекинулся на жилой сектор в ряде близлежащих сел. 1 841 человека эвакуировали из четырех сел. Огнем уничтожено и повреждено 108 строений. В настоящее время пожары в жилых домах в селах Аманкарагай и Озерное локализовали.

На месте пожара создан оперативный штаб. Для всех пострадавших от пожара запущена горячая линия.

На этот час известно об одном погибшем и 10 пострадавших при пожаре в области.