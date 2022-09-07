Пожар в Аулиекольском районе локализован – глава МЧС

Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрий Ильин сообщил о локализации природного пожара в Аулиекольском районе Костанайской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на оперативный штаб МЧС РК.

7 сентября 2022 года в 15:00 часов природный пожар в Аулиекольском районе Костанайской области локализован.

На участках открытого горения нет, производится тушение отдельных околков, организовано окарауливание в районе сел Аманкарагай, Лесное, Озерное, Баганалы.

«Силы и средства в уменьшенном составе остаются на продолжение ликвидации последствий возгорания. Для оказания помощи остается группировка сил и средств Акмолинской области, инженерная техника личного состава РгК Восток, которые будут проводить опашку, а также остаются личный состав полка МЧС с командирами до особого распоряжения и подразделения Костанайской области. Остальным подразделениям плодотворно поработать до конца светового дня и отбиваться по местам постоянной дислокации, – заявил Юрий Ильин.

Тушат пожар силы и средства министерств по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел, обороны, Национальной гвардии, Академии МВД (Костанай), местных исполнительных органов и коммунальных служб области в составе 1 785 человек, 207 единиц техники, 5 пожарных поездов.

С начала тушения пожара вертолеты произвели 272 сброса воды.

Всего с начала пожара эвакуирован 2 091 человек: 3 сентября из сел Аманкарагай, Озерное и Лесное – 1 841 житель и 5 сентября из села Баганалы в село Казанбасы – 250 человек.

В пунктах временного размещения в Аулиекольской средней школе и Аулиекольской школе-интернате находятся 17 человек, из них 7 детей. Основная часть эвакуированных вернулась в свои дома, остальные остаются у родственников, рассказали в МЧС.

На месте пожара создан оперативный штаб. Для всех пострадавших от пожара запущена горячая линия. С начала работы оперштаба на горячую линию МЧС поступило 37 звонков информационного характера. Три психолога оказывают помощь в эвакопункте Аулиекольского района.

Тушение продолжается.

Напомним, 2 сентября 2022 года в 15:10 часов на территории Басаманского учреждения лесного хозяйства в Аулиекольском районе произошло загорание лесного массива. Площадь пожара превысила 43 тысячи гектаров.

В Костанайской области объявлен режим ЧС местного масштаба.

Всего пострадал 91 жилой дом, из них 85 – в селе Аманкарагай и 6 – в селе Озерное. Потерявшим жилье при пожарах в Костанайской области построят новые дома.

На этот час известно об одном погибшем и 12 пострадавших.

Расследованием пожаров в Костанайской области занялись специальные прокуроры.