В МЧС сообщили об одном погибшем при пожаре в Костанайской области

Один человек погиб при крупном лесном пожаре в Аулиекольском районе Костанайской области. Об этом сегодня в ходе брифинга сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрий Ильин, передает Kazpravda.kz.

«По состоянию на 24:00 часов у нас не было информации о пострадавших и погибших. Сегодня с утра при разборе завалов в населенном пункте Аманкарагай выявили факт гибели человека. Это инвалид 1936 года рождения. Участковым инспектором при проведении эвакуации он был оповещен, но от эвакуационных мероприятий отказался», – проинформировал глава МЧС.

Тем не менее, по словам Ильина, следственные мероприятия по факту гибели человека будут проводиться.

Напомним, 2 сентября 2022 года в 15:10 часов на территории Басаманского учреждения лесного хозяйства в Аулиекольском районе произошло загорание лесного массива.

С лесных массивов огонь перекинулся на жилой сектор в ряде близлежащих сел. 1 841 человека эвакуировали из четырех сел. Сегодня пожары в жилых домах в селах Аманкарагай и Озерное локализовали.

На месте пожара создан оперативный штаб. Для всех пострадавших от пожара запущена горячая линия.

На этот час известно о 10 пострадавших при пожаре в области.