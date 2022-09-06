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Происшествия
Возросло число пострадавших при пожарах в Костанайской области

Возросло число пострадавших при пожарах в Аулиекольском районе Костанайской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на оперативный штаб Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

По данным МЧС, угроза населенным пунктам снята, на участках открытого горения нет, производится тушение отдельных околков, организовано окарауливание и проводится работа на 4-х участках (села Аманкарагай, Лесное, Озерное, Баганалы), действующая кромка отсутствует.

Тушат пожары 1 785 человек личного состава, 207 единиц техники, 6 воздушных судов, 2 пожарных поезда министерств по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел, обороны, Национальной гвардии, местных исполнительных органов и коммунальных служб области.

С начала тушения пожара произведен 191 сброс воды.

«С 07:30 до 08:40 часов произведен облет территории мест пожара. По результатам аэровизуального обследования наблюдается низовой пожар в районе села Баганалы в сторону села Казанбасы.

В районе сел Озерное, Лесное и Аманкарагай ситуация стабилизировалась, наблюдаются только отдельные локальные точки горения и задымления в районе Озерного и Аманкарагая», – проинформировали в ведомстве.

Основные работы будут проводиться в районе Баганалы. Для опашки населенных пунктов Баганалы, Озерное, Лесное привлекут инженерную технику Министерства обороны РК и местных исполнительных органов.  

Всего с начала пожара эвакуирован 2 091 человек: 3 сентября из сел Аманкарагай, Озерное и Лесное – 1841 житель и 5 сентября из села Баганалы в село Казанбасы – 250 человек.

В пунктах временного размещения в Аулиекольской средней школе, Аулиекольской школе-интернате и средней школе села Казанбасы находятся 42 человека, из них 14 детей. Основная часть эвакуированных вернулась в свои дома, остальные остаются у родственников, рассказали в МЧС.

«Получили травмы, ожоги, отравления легкой и средней степени тяжести 12 человек: 7 человек населения, включая несовершеннолетнего, работник лесхоза, работник акимата, 3 сотрудника МЧС. Все они отпущены домой. Один человек 1935 года рождения погиб», – сообщили в министерстве.

Ранее было известно об 11 пострадавших. 

Тушение пожара продолжается.

Напомним, 2 сентября 2022 года в 15:10 часов на территории Басаманского учреждения лесного хозяйства в Аулиекольском районе произошло загорание лесного массива. По последним данным, площадь пожара превысила 43 тысячи гектаров

В Костанайской области объявлен режим ЧС местного масштаба.

Всего пострадал 91 жилой дом, из них 85 – в селе Аманкарагай и 6 – в селе Озерное. Потерявшим жилье при пожарах в Костанайской области построят новые дома

На месте пожара создан оперативный штаб. Для всех пострадавших от пожара запущена горячая линия.

Расследованием пожаров в Костанайской области занялись специальные прокуроры.

 

 

 

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