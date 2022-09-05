Пожары в Костанайской области: население села Баганалы эвакуируют

В Костанайской области ведется перегруппировка сил на защиту села Баганалы из-за усиления ветра, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Оперативного штаба МЧС РК.

По данным штаба, производится тушение пожара на пяти участках в лесной зоне. Всего пострадал 91 жилой дом, из них 85 - в селе Аманкарагай и 6 - в селе Озерный.

"Проводится перегруппировка сил и средств на защиту села Баганалы с других участков, в связи с угрозой перехода огня с лесного массива в Баганалы из-за усиления ветра. Пожар низовой, местами верховой, в связи с чем местными исполнительными органами проводится эвакуация населения из села Баганалы в село Казанбасы. На месте работают 10 единиц техники и 52 человека личного состава МЧС, 3 воздушных судна, МО – 9 единиц техники, нацгвардия – 400 человек" – говорится в сообщении.

Напомним, 4 сентября площадь пожара превысила 43 тыс. га. Общая площадь лесного хозяйства - 107 257 га.